Lima Lima Centro de Lima: así luce la plaza San Martín tras las manifestaciones de este sábado contra la ola de criminalidad [FOTOS] por Redacción RPP 28 de Septiembre del 2025 12:00 AM · Actualizado el 28 de Septiembre del 2025 12:00 AM 1/11 Asociaciones de transporte público, organizaciones sindicales y colectivos ciudadanos, entre ellos principalmente jóvenes de la llamada Generación Z, marcharon este sábado por las principales calles del centro de Lima. ( Fuente: RPP / Alex Juárez)