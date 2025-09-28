Últimas Noticias
Centro de Lima: así luce la plaza San Martín tras las manifestaciones de este sábado contra la ola de criminalidad [FOTOS]

Redacción RPP

por Redacción RPP

·
Asociaciones de transporte público, organizaciones sindicales y colectivos ciudadanos, entre ellos principalmente jóvenes de la llamada<strong> Generación Z</strong>, marcharon este sábado por las principales calles del centro de <strong>Lima</strong>.
Los manifestantes se congregaron en la <strong>plaza San Martín</strong> y portaban letreros con lemas como “Si no luchamos juntos, nos matarán por separado” y “Honor y gloria a la policía, pero a la policía paraguaya”.
Y es que, en las últimas semanas, se han registrado numerosos ataques contra choferes y unidades de transporte público.
La CNDDHH reportó en sus redes sociales que se registraron 18 personas heridas, entre ellos un periodista y un brigadista, a causa de los enfrentamientos.
La Policía Nacional informó que uno de sus efectivos sufrió quemaduras de primer grado a causa del impacto de una bomba molotov, durante la marcha de hoy.
Tras las manifestaciones, el monumento de la plaza San Martín terminó con pintas. En él se puede leer el mensaje: “PNP asesino”.
Durante la jornada se produjeron enfrentamientos en la avenida Abancay, cuando un grupo de protestantes intentaron sobrepasar un cerco de seguridad armado por los policías.
Los efectivos de la PNP habrían lanzado gases lacrimógenos para dispersar a los manifestantes.
Al cierre de esta nota, los enfrentamientos continúan entre manifestantes y la Policía Nacional en la avenida Nicolás de Piérola, el jirón Carabaya y el jirón de La Unión.
El tránsito ya ha sido restablecido en la avenida Abancay.
Asociaciones de transporte público, organizaciones sindicales y colectivos ciudadanos, entre ellos principalmente jóvenes de la llamada Generación Z, marcharon este sábado por las principales calles del centro de Lima. ( Fuente: RPP / Alex Juárez)

