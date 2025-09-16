Últimas Noticias
Caos vehicular por cierre de la avenida Grau: pasajeros no saben dónde abordar buses de transporte público [VIDEO]

Fernando Chuquillanqui

por Fernando Chuquillanqui

·

Uno de los puntos más congestionados es la intersección de los jirones Junín, Santa Rosa, Huari y Lorenzo de Vidaurre. “El tráfico está horrible”, se quejó un conductor, que se encuentra atrapado en el embotellamiento.

Lima
Avenida Grau
Este es el panorama en el cruce de los jirones Junín, Santa Rosa, Huari y Lorenzo de Vidaurre, en el Centro de Lima. | Fuente: RPP

Gran congestión vehicular se registra esta mañana en las calles aledañas a la avenida Grau, en el Centro de Lima; luego del cierre de un tramo de esta importante arteria debido a obras de remodelación.

Uno de los puntos más congestionados es en la intersección de los jirones Junín, Santa Rosa, Huari y Lorenzo de Vidaurre, donde decenas de vehículos, entre automóviles particulares y buses de transporte público, pugnan por cruzar.

Un equipo de RPP llegó a este punto y conversó con pasajeros y conductores, quienes se mostraron consternados por la situación. Muchos de ellos aseguraron que no tenían conocimiento del cierre de la avenida Grau y ahora no saben por dónde ir ni dónde abordar las unidades de transporte público.

“No sé nada. Voy a (la avenida) Venezuela. Para nada, señorita, no sé nada”, comentó un pasajero, que terminó optando por ir caminando a su destino.

“Estoy caminando y encontrando todo un desorden. No sé dónde tomar mi carro. Me dirijo al Centro de Lima, pero no sé dónde tomar mi carro”, refirió, por su lado, un joven.

Los conductores también se han visto afectados por el cierre de la avenida Grau. “El tráfico está horrible. Debe haber más policías para poner más orden. Estoy 20 minutos acá parado y no avanzan los carros. No avanzamos nada”, se quejó un taxista.

Este es el panorama en el cruce de los jirones Junín, Santa Rosa, Huari y Lorenzo de Vidaurre, en el Centro de Lima.
Este es el panorama en el cruce de los jirones Junín, Santa Rosa, Huari y Lorenzo de Vidaurre, en el Centro de Lima. | Fuente: RPP / Claudia Huamantingo

¿Por qué se ha cerrado un tramo de la avenida Grau?

El lunes, 15 de septiembre, la Municipalidad de Lima implementó el cierre total de la avenida Grau, entre la avenida Aviación y el jirón Junín, a fin de realizar obras de remodelación en el marco de la construcción de la nueva vía Expresa Grau.

Los trabajos -que tendrán una duración de 90 días- incluyen pavimentar las nuevas pistas de concreto en las vías principales y auxiliares, informó el municipio capitalino en un comunicado.

Ante este cierre, se ha implementado un plan de desvío vehicular, para las distintas unidades de transporte público y automóviles particulares:

-De El Agustino a Lima: los autos deberán desviar por los jirones Junín y Lucanas para retomar su trayecto en la avenida Grau.
-De Lima a El Agustino: pueden llegar por los jirones Cangallo, Santa Rosa y Junín para llegar a la avenida Grau.
-De La Victoria a Lima: si vienen de la avenida Nicolás Ayllón, pueden seguir por la avenida José de la Riva Agüero, la calle Cáceres y los jirones Alfonso Ugarte, Junín y Lucanas para entrar a la avenida Grau; si vienen de la avenida Aviación, podrán doblar por la vía auxiliar de la avenida Grau.
-De Lima a La Victoria: pueden seguir circulando por la vía auxiliar de la avenida Grau, girar hacia los jirones Antonio Bazo y Antonio Raimondi para continuar la ruta en la avenida Aviación.


