CEO de Latam Airlines sobre accidente en el aeropuerto Jorge Chávez: "No sabíamos qué hacía ese camión ahí"

Manuel Van Oordt, CEO de Latam Airlines Perú, señaló que desconocen los motivos por el cual un vehículo de bomberos aeronáuticos estaba presente durante el despegue del vuelo LA2213 que cubría la ruta Lima-Juliaca en el aeropuerto Jorge Chávez.

Agregó que estarán al tanto de las investigaciones. En ese marco, señaló que la torre de control es quien debería responder sobre el accidente ya que es quien se encarga de autorizar el ingreso de vehículo o aviones a la pista de aterrizaje.

"El procedimiento normal es que la pista es controlada por una torre de control que debe dar la autorización para cualquier ingreso a la pista de aterrizaje. Nosotros estamos esperando que las investigaciones esclarezcan este hecho", comentó en diálogo con la prensa.

También lamento la muerte de dos bomberos aeronáuticos, luego de que el vehículo en el que se desplazaban chocó con un avión de Latam Airlines que se accidentó en el aeropuerto Jorge Chávez.

"Desde Latam estamos dando las facilidades a los pasajeros para que puedan cambiar sus vuelos en los próximos días sin costo alguno. Estén atento a las reprogramaciones de los horarios y puedan chequear, mediante nuestras plataformes o la aplicación, para cambiar sus vuelos en los próximos días", agregó.

Por otro lado, descartó que hayan solicitado un pedido de asistencia por parte de los bomberos aeronáuticos. "Las investigaciones las hacen las autoridades, entonces la torre de control tiene que responder a la actualidad".

Por otro lado, Van Oordt aclaró que no se reportó ninguna emergencia dentro del vuelo ya que "esaba en condiciones óptimas para despegar, autorización y se encontró con una camión en la pista de aterrizaje". "No sabemos qué hacía ese camión ahí (...) Yo he tomado conocimiento a través de los medios que había este simulacro. No hemos sido informado de ningún simulacro", sostuvo el CEO de Latam Airlines Perú.

Por otro lado, en la situación de los pasajeros varados, dijo que van a asumir los gastos y darán flexibilidades a los usuarios para que puedan cambiar sus vuelos.

En cuanto a la tecnología de la pista de aterrizaje, sostuvo que siguieron los protocolos ya que se habían cumpido una serie de actualizaciones "pero cuando el avión está en despegue es muy difícil que pare. Felizmente pudo parar a tiempo y evacuar a todas las personas. Lamentamos los fallecimientos", añadió.

Fiscalía inicia investigación

El Ministerio Público del Callao anunció el inicio de una investigación preliminar para determinar las causas del accidente en la pista de aterrizaje en el Aeropuerto Internacional Jorge Chávez.

El organismo aseguró que "busca esclarecer los hechos ante los posibles delitos de homicidio culposo y lesiones culposas, respectivamente".

