Cercado de Lima: Bomberos aclaran que no se retirarán del incendio en Barrios Altos

El personal bomberil no abandonará la zona de emergencia en Barrios Altos, en el Cercado de Lima, ante la llegada de equipos especializados que se encargarán de la demolición y la remoción de escombros de las estructuras colapsadas tras el incendio registrado hace una semana. Así lo anunció esta mañana el comandante general de los Bomberos, Juan Carlos Morales Carpio.

Desde el puesto de comando instalado en el jirón Junín, Morales Carpio se pronunció después de que el comandante territorial de los Bomberos de Lima y Callao, Alfonso Panizo, dijera que sus colegas abandonarían la zona este lunes, a partir de 6:00 p.m., si es que no llegaban los equipos especializados.

El comandante de los Bomberos explicó su personal ha trabajado y liderado durante días las acciones para contener las llamas de fuego y evitar que sigan expandiéndose a las zonas aledañas.

Sin embargo, alegó que los hombres de rojo no pueden entrar al foco del incendio ante el riesgo de colapso de las estructuras afectadas, por lo que se requiere que el liderazgo pase a manos de otra institución.

“El cuerpo de Bomberos ya culminó la parte que le corresponde. No podemos seguir haciendo el eche de agua sobre algo que no tiene resultado. En ese escenario, estamos diciendo que los bomberos van a cerrar operaciones, pero eso no quiere decir que se van, sino que corresponde a otras instituciones hacer el trabajo de demolición y remoción”, declaró a los medios de comunicación.

Morales Carpio dijo que usualmente los bomberos se encargan de las labores de remoción de escombros en incendios pequeños, pero la actual emergencia ha superado sus capacidades.

“Vamos a transferir a la entidad que le corresponda que haga el trabajo de demolición, pero no significa que los bomberos van a decir: ‘Bueno, a las 6 de la tarde me voy y no quiero saber nada’. […] Solo es un cambio de transferencia”, apuntó.

“Los bomberos se van a retirar el día que no haya un foco de incendios”, agregó.

Reunión en el COEN

Por su parte, el ministro de Vivienda, Construcción y Saneamiento, Durich Whittembury, informó que los bomberos y representantes del Colegio de Ingenieros y de la Municipalidad de Lima, así como de los ministerios del Interior y de Defensa, se reunirán al mediodía en el Centro de Operaciones de Emergencia Nacional (COEN) para determinar la situación de las estructuras.

Asimismo, el ministro detalló que se prevé que el Colegio de Ingenieros emita el miércoles un informe sobre la demolición.

De momento, no se establece si la Municipalidad de Lima o el Gobierno tomarán el control de las operaciones en la zona de la emergencia.