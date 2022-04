Galería Tradición en el Cercado de Lima | Fuente: Google Maps

Los comerciantes de la galería Tradición, ubicada en la cuadra 7 del jiron Ayacucho, en el Cercado de Lima denuncian que desde hace un año trabajan gracias a un grupo electrógeno, pues el servicio de energía eléctrica de Enel no es regular y tienen constantes cortes de luz.

Se trata de comerciantes de 450 stands, quienes reiteradamente se han dirigido a la empresa prestadora del servicio de energía para que solucione el problerma.

Al parecer los constantes cortes de luz se originarían por una sobrecarga de energía debido a otros negocios que se han abierto recientemente.

"Los cables se queman"

Alejandra Robles, comerciante de la galería Tradiciones señaló a RPP Noticias que las continuas reparaciones que realiza la empresa Enel en la galería no solucionan el problema.

"Todos los días estamos con cortes de luz, estamos con luz "artificial" de nuestro grupo electrógeno. Nosotros gastamos 1 200 o 1 300 depende de las horas que estemos con el equipo prendido. Hemos presentado varias quejas a Enel, a través de una carta, pero nos contestan que ellos vienen a solucionarlo. Claro lo solucionan momentáneamente porque los cables se queman. Se quemó el sábado y esa misma noche lo solucionaron, pero el lunes en la mañana otra vez se quemó y así", relató.

Los comerciantes señalan que, a pesar de no contar con el servicio de energía, pagan mensualmente recibos a Enel por un servicio que no es adecuado. Afirman que pagan un promedio de 30 000 soles mensuales a la empresa prestadora. Ellos solicitaron que se solucione el problema por el doble gasto que realizan y el perjuicio económico que esto ocasiona.

