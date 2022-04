Estudiantes y egresados protestan en exteriores de la sede universitaria. | Fuente: RPP

Desde la mañana de este sábado, estudiantes y egresados de la Universidad Federico Villareal protestan en los exteriores de la sede universitaria ubicada en la avenida Nicolás de Piérola en el distrito del Cercado de Lima.

RPP Noticias llegó hasta los exteriores y conversó con algunos universitarios quienes señalaron su malestar ante la falta del sistema en el registro de notas.

“Las autoridades no han realizado las gestiones necesarias. No han pagado a los profesores y tampoco han enviado las notas. Yo no puedo egresar aún. Terminé en noviembre de 2021 y no puedo adquirir prácticas ni subir de puesto. Me piden mi constancia de egresada y la universidad aún no registra mis notas”, cuenta Diana Orozco.

Otro joven, aún estudiante, señaló que ya está a puertas de egresar de la universidad. Sin embargo, su miedo es que tampoco pueda aún ejercer su profesión. “Las autoridades no hacen su trabajo correctamente. No pagan a los profesores que tuvimos en ciclos extras y nos obligan a que nos aprueben en el ciclo y registren las notas”, explica.

Los aún estudiantes que están por finalizar la carrera temen que, si los profesores no registran las notas, estos no figuran como egresados y otros no podrán continuar con la carrera con los otros cursos puesto que saldrán como no registrados.