Sede Reniec del Cercado de Lima | Fuente: Andina

El Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (Reniec) informó que suspenderá su atención al público en la agencia del Cercado de Lima, ubicada en el jirón Cusco, del 14 al 18 de marzo debido a los trabajos de mudanza a su nuevo local.



De acuerdo con el comunicado del Reniec, la atención de la nueva agencia situada en la av. Nicolás de Piérola 545 (costado del ex hotel Crillón) se retomará el lunes 21 de marzo, en el horario de 8:45 a.m. a 4:45 p.m., para los trámites relacionados al DNI, registros civiles y certificaciones.



Asimismo, señala que las personas que tengan pendiente el recojo de su DNI tramitado en esta agencia podrán hacerlo en la Plaza Gastañeta, sede actual (jr. Cusco 653) del 12 al 26 de marzo de 8:45 a.m. a 4:45 p.m. siempre y cuando hayan verificado en la página del Reniec que su documento se encuentra listo para recogerlo.



Durante los días de cierre, indica la información, los ciudadanos que normalmente realizaban sus trámites en la agencia del Jirón Cusco, podrán concurrir alternativamente la oficina del jirón Quilca 521 o la agencia del jirón Ancash 340, en el horario habitual de lunes a viernes de 8:45 a.m. a 4:45 p.m.



Reniec y 27 puntos de atención

Por otro lado, el Reniec recuerda a la ciudadanía que dispone de 27 puntos de atención para realizar cualquier trámite de DNI, registros civiles y certificaciones en Lima Metropolitana y Callao, además de cinco puntos de Mejor Atención al Ciudadano (MAC).



También precisa que cuenta con el APP DNI Biofacial que permite realizar trámites de renovación y duplicado de DNI a mayores de edad, inscripción digital de nacimientos y emisión de copias de actas de nacimiento, matrimonio y defunción.



Para cualquier consulta sobre los trámites virtuales, las personas pueden comunicarse a los siguientes canales de atención del Reniec: 01-3154000 y 3152700 anexos 3000, 4000, 5000 y 6000 o ingresar a la página web de la institución.

