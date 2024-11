A través de RPP, los familiares de la víctima pidieron una profunda investigación y que se esclarezca lo ocurrido.

Lima Un trabajador murió aplastado por una máquina prensadora en el Cercado de Lima

La tragedia ocurrió en una empresa de papelería en la avenida Venezuela. | Fuente: RPP / Angela Espejo

Un trabajador de una empresa de papelería encontró trágica muerte, al ser aplastado por una máquina prensadora dentro su centro de labores, ubicado en la avenida Venezuela, en el Cercado de Lima.

La víctima fue identificada como Hugo Rojas Ventura, de 52 años, quien -según sus familiares- operaba la máquina a diario.

La prensadora se activó en circunstancias que son motivo de investigación y aplastó desde el torso al trabajador, que murió en el acto. Sus compañeros intentaron detener la máquina, pero sus esfuerzos fueron infructuosos.



Muerte en investigación

Agentes de la Policía Nacional llegaron a la empresa y acordonaron la zona donde murió el trabajador, para facilitar las investigaciones de los peritos de criminalística.

Un representante del Ministerio Público ordenó el levantamiento del cadáver y su traslado a la Morgue Central de Lima, hasta donde llegaron familiares de la víctima.

En diálogo con RPP, William Rojas, hermano del trabajador fallecido, exigió una profunda investigación y que se esclarezca lo ocurrido.

“No puede quedarse así. No sabemos en qué forma la máquina se ha prendido, no sabemos nada. Lo que pido es que se esclarezca todo el tema, que no se quede así”, demandó.



Agentes de la Comisaría PNP Palomino quedaron a cargo de las investigaciones. | Fuente: RPP / Angela Espejo

Trabajador aplastado por un ascensor

En las últimas horas, se registró una tragedia similar en el distrito de Lince. Un trabajador murió aplastado por un ascensor, cuando realizaba labores de mantenimiento en el dispositivo. El fatal incidente ocurrió en un complejo habitacional de la calle Carlos Alayza y Roel.

De acuerdo con información de la Policía Nacional, el operario fallecido fue identificado como Alexander Rueda Chicana.