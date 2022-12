Junior Marcano se gana la vida cantando en buses y parques. | Fuente: RPP

Luego de trabajar casi todo el día cantando música folclórica del Perú al interior de los buses, el joven Junior Marcano, de nacionalidad venezolana, tomó anoche un breve descanso en un parque del Paseo Colón, en Cercado de Lima, sin pensar que un delincuente aprovecharía la poca iluminación de la zona para robarle su celular.

El equipo móvil es la principal herramienta de trabajo del joven de 27 años. A diario, según narra a RPP Noticias, se sube a los ‘micros’ del transporte público y sincroniza el celular con un parlante bluetooth para reproducir e interpretar los temas folclóricos, incluso en el idioma quechua.

Es por ese motivo que Marcano reaccionó de inmediato y persiguió al ladrón sin importarle el riesgo de que pudiera estar armado. Afortunadamente, el extranjero logró captar al malhechor con el apoyo de un integrante del Serenazgo municipal.

“Estaba descansando porque termine mi jornada laboral. Me siento a revisar mi celular antes de irme y llega una persona por detrás y me arrebata el teléfono. Mi reacción fue salir corriendo, lo alcancé y empecé a gritar: ¡Policía! ¡Policía! Vino una chica del Serenazgo que me apoyó bastante”, detalló.

El delincuente fue trasladado a la comisaría de Alfonso Ugarte y se pudo conocer que era de nacionalidad colombiana. Al cierre de la nota, el sujeto permanecía detenido en esta dependencia policial.

Al conocer que se trataba de otro extranjero, Junior Marcano señaló que la “nacionalidad no tiene nada que ver” y lamentó que se estigmatice a sus compatriotas por unos cuantos que no retribuyen el recibimiento que les ha dado el Perú.

“Aquí se viene a trabajar porque el Perú es un país que nos ha recibido con los brazos abiertos”, sentenció el joven.