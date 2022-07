Se registraron incidentes afuera del Pentagonito durante movilización de excomandos Chavín de Huántar

Un grupo de ciudadanos intentó ingresar al Pentagonito. | Fuente: RPP / Xenia Martínez

Algunos incidentes se registraron esta mañana durante la marcha de los excomandos Chavín de Huántar, quienes realizaron una protesta afuera del Cuartel General del Ejército del Perú, conocido popularmente como el Pentagonito, por su exclusión de la parada militar por Fiestas Patrias.

Los exmilitares iniciaron su movilización en el parque Juan Gris, tras lo cual avanzaron por la avenida San Borja Norte con dirección al Pentagonito. Los excomandos estuvieron acompañados de un nutrido grupo de ciudadanos, que expresó su solidaridad con ellos y también mostró su rechazo al Gobierno de Pedro Castillo.

Los miembros históricos de la Compañía Especial Contraterrorista Chavín de Huántar, héroes de la liberación de los rehenes en la residencia del embajador de Japón tomada por terroristas del MRTA en diciembre de 1996, no participarán del desfile militar que se realizará hoy en el cuartel general del Ejército ubicado en San Borja, según información del Ministerio de Defensa (Mindef).

Según precisó a la prensa el titular del sector, José Luis Gavidia, esto se debe a que el desfile por Fiestas Patrias de este año será “solamente de compañías militares en actividad”. Por lo tanto, no participarán los miembros originales de la referida compañía histórica.

Para los excomandos, esta decisión obedece a un tema “político”, motivo por el cual expresaron su rechazo con la citada movilización.

“Lamentablemente, los militares en actividad tienen que respetar la disposición del jefe de las Fuerzas Armadas mientras no viole la Constitución. Por temas políticos nos han retirado a nosotros y entiendo que las compañías históricas, en el caso de los Húsares de Junín y la compañía que peleó en la batalla de San Juan en Miraflores ya no están vivos, no están presentes; pero nosotros sí estamos vivos. No tenemos que ser reemplazados por una compañía histórica”, remarcó uno de los excomandos.

Incidentes durante la movilización

Durante la movilización de los excomandos, se registraron algunos incidentes, luego de que un grupo de ciudadanos intentara ingresar al Pentagonito.

Estas personas tumbaron las barreras metálicas instaladas para continuar su camino con destino al Cuartel General del Ejército del Perú, pero fueron interceptadas por agentes de la Policía Nacional, que impidieron su avance.

La situación afortunadamente no escaló a mayores, ya que los propios excomandos se mantuvieron a distancia, provocando que los manifestantes desistan de su intención.



