Chorrillos: decenas de personas no pudieron ingresar a playa Agua Dulce porque no hicieron reservas [VIDEO]

Decenas de personas no pudieron ingresar este domingo a la playa Agua Dulce, en el distrito limeño de Chorrillos, pues no realizaron su reserva para visitar este balneario a través de la página web de dicha jurisdicción.

Sin embargo, pese a que la playa lucía prácticamente vacía, debido a que las personas que sí realizaron su reserva no acudieron, no se permitió el ingreso de quienes no reservaron, por lo que se quejaron a fin de que el municipio resuelva estos problemas.

“Estas normas están mal dadas, porque si yo voy a copar para que gente irresponsable no venga, entonces cuál es el verano que vamos a tener de acá a los siguientes domingos”, indicó a RPP Noticias Luis Rodríguez, uno de los que no pudo ingresar.

Aforo en playa y pedido de cambios

La Municipalidad de Chorrillos dispuso la instalación de un total de 200 boxes en la playa Agua Dulce; en cada uno de estos espacios ingresa cuatro personas, con lo cual el aforo total del balneario es de 800 personas.

Sin embargo, con las nuevas disposiciones al momento de hacer la reserva se puede hacer por todo el día: de 8 de la mañana a 6 de la tarde. Las personas que no pudieron ingresar señalan que esto es un problema, porque quienes no van y ya han reservado impiden que otras personas puedan acudir.

Ante esta situación, solicitaron a las autoridades municipales que realicen cambios para que las reservas sean por horas y no por todo el día, a fin de que más personas puedan disfrutar del balneario durante este verano 2022.

El ingreso a la playa Agua Dulce solo es mediante una reserva que se gestiona en la página web del municipio de Chorrillos. | Fuente: RPP Noticias

