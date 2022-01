Este es el panorama en Agua Dulce. | Fuente: RPP

La programación de visitas a la playa Agua Dulce, dispuesta por el municipio de Chorrillos, ha generado molestias entre muchos ciudadanos este viernes, 7 de enero, día de entrada en vigor de esta disposición.

Los veraneantes que no se habían registrado con anterioridad en la página web de la Municipalidad de Chorrillos fueron impedidos de entrar y tuvieron que regresar a casa, constató un equipo de RPP Noticias.

“En parte me parece bien, porque así no hay tanto contacto con las personas, para cuidarnos, protegernos; pero en parte no (estoy de acuerdo), porque hay personas que quieren venir con sus hijos y es la playa más factible para uno”, comentó una señora que llegó junto con su nieto.

¿Web colapsada?

Varias de las personas que llegaron a la playa Agua Dulce aseguraron haber tenido problemas para ingresar a la página web para poder hacer su registro.

Otros, en tanto, señalaron que ya no encontraron cupo, por lo que acudieron para ver si era posible acceder al balneario sin la inscripción previa.

Nuestra reportera indicó que sí pudo ingresar a la web, pero los cupos para este viernes ya estaban completos.

Cabe mencionar que las personas que lograron hacer su registro deben presentar su carné de vacunación anticovid y su DNI para poder acceder a la playa. Además, se les revisa que no hayan traído comida o bebidas alcohólicas.



