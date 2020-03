El ciclista Luis Díaz venero perdió un dedo la noche del martes en una rampa provisional instalada por la Municipalidad de Lima en la Costa Verde. | Fuente: RPP Noticias

El ciclista Luis Díaz Venero afirmó que denunciará a la Municipalidad de Lima, luego de que perdiera un dedo meñique en una rampa provisional instalada por la comuna en la Costa Verde -tramo Av. Rafael Escardó y Jr. Virú- de San Miguel.

"La Municipalidad me llamó para ofrecerme servicio social, pero yo ya tengo la herida cerrada y no me ha servido de mucho. Estoy viendo la oportunidad de presentar una denuncia formal", dijo el joven a RPP Noticias.

Narró que el accidente ocurrió al promediar las 10:30 de la noche. "La bicicleta se traca en una canaleta y caigo. Uno de mis dedos fue cortado por uno de esos agujeros", contó.

Inmediatamente fue asistido por sus amigos, quienes le aplicaron un torniquete y con apoyo del serenazgo de San Miguel fue trasladado al hospital Daniel Alcides Carrión del Callao. Sin embargo, no había especialistas en ninguna clínica cercana para que puedan reconstruir su dedo.

"Los médicos me dicen que no se puede. Porque ninguno de los hospitales estaba equipado con los especialistas", explica. En ese momento le piden que decida si quiere seguir desangrándose o que le cosan la herida.







🔴 #DirectoEnDirecto | Joven ciclista perdió su dedo en un puente de metal de la costa verde. Informa: Estefani Pineda. Publicada por RPP Noticias en Martes, 3 de marzo de 2020

Respuesta de la Municipalidad de Lima

La Municipalidad de Lima emitió un comunicado en el que lamentan la tragedia que le ocurrió al ciclista en la rampa provisional instalada en la Costa Verde.

"Nos ponemos a disposición del señor Díaz Venero y nos comprometemos a brindarle todo el apoyo médico necesario para su recuperación. En cuanto a la obra, un equipo técnico de EMAPE S.A. se encuentra en el lugar efectuando la evaluación correspondiente. No obstante ello, se ha dispuesto la instalación de más elementos de protección y señalización en la mencionada infraestructura, así como agentes municipales para reforzar la seguridad en la zona", se lee.

El afectado indicó que la comuna sí se ha comunicado con él la tarde de este martes, luego de ver la denuncia en redes sociales.

Trabajadores de la Municipalidad de Lima comentaron a RPP Noticias que no se va a permitir el ingreso de ciclistas solo de peatones.