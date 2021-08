Ciudadanos denuncian falta de vacunas Pfizer para segundas dosis [VIDEO]

Este caso fue denunciado en el vacunatorio del Estadio Monumental. | Fuente: RPP

Varias personas están denunciando que en los distintos centros de vacunación de Lima faltan dosis de la marca Pfizer para completar su inmunización contra la COVID-19.

A través del Rotafono, aseguraron que se acercan a los centros de vacunación y les dicen que los lotes de Pfizer se han agotado por lo que deben regresar otro día.

Esto le pasó a la señora Maribel Lozano en el centro de vacunación del Estadio Monumental, en Ate. La mujer dijo que acudió ayer y le dijeron que ya no había dosis, por lo que la reprogramaron para este jueves. Sin embargo, hoy tampoco pudo ser vacunada.

“Ayer me correspondía vacunarme con Pfizer. Vine y me dijeron que no hay, que se habían agotado. Me dijeron que viniera el día de hoy”, relató.

“Hoy vengo y me dicen que solo están vacunando a los programados y que me van a reprogramar o que ya estoy para el sábado o domingo, que es la Vacunatón”, añadió.

La señora expresó su molestia, ya que ha tenido que pedir permiso en el trabajo para acudir al centro de vacunación. Ella pidió a las autoridades cumplir con la reprogramación, a fin de evitar estar yendo en vano.

En el Parque de las Leyendas



Nuestra periodista corroboró que, en el Parque de las Leyendas, en San Miguel, no hay vacunas de la marca Pfizer para administrar la segunda dosis a los ciudadanos que acuden a completar su inmunización, tal como denunciaron oyentes de RPP Noticias a través del Rotafono.

Al consultar con los encargados, señalaron que el lote que tenían se acabó antes de las nueve de la mañana.

En este punto, solo se está administrando primeras dosis de la marca Sinopharm.

