Colapsan techo y pared de vivienda en el Rímac y dejan herida a una menor en el jirón Marañón

La estructura de adobe y quincha cedió mientras la menor de 12 años descansaba junto con su abuela y su hermano menor, quienes resultaron ilesos.

El techo y la pared de una vivienda al interior de una quinta en el distrito del Rímac se derrumbaron, dejando herida a una menor de 12 años. El accidente ocurrió en la cuadra 3 del jirón Marañón.

Según información recogida por RPP, previo al colapso, la adolescente se encontraba descansando en su vivienda, hecha de quincha y adobe, junto con su abuela y su hermano menor, de solo 3 años, quienes resultaron ilesos.

La menor fue trasladada hasta el Hospital Alberto Sabogal Sologuren para recibir atención médica, hasta donde llegó junto con su padre. En diálogo con RPP, la tía de la víctima mencionó que presenta lesiones en la pierna y la espalda.

La mujer añadió que ya se había solicitado a la Municipalidad del Rímac la autorización para reconstruir la vivienda; sin embargo, el pedido no fue recibido por la comuna.

"Lo único que queremos es que venga también el alcalde, porque ahí va a venir para que nos autorice, aunque sea, el permiso de construir un piso, ya que hace tiempo estamos solicitando", manifestó.

Agregó que la autorización no se les habría otorgado debido a que el espacio ha sido catalogado por la municipalidad como "patrimonio" del distrito, por lo que no se pueden tumbar ni realizar nuevas construcciones sin previo permiso.

"Yo estoy más de diez años tratando de que me den la autorización, la municipalidad para poder construir, aunque sea, un piso, pero aun así no me permiten", expresó.

Al lugar llegaron personal de la municipalidad, Defensa Civil, así como agentes de la Policía Nacional para las indagaciones correspondientes.