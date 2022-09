Coldplay en Lima | Fuente: AFP

La Municipalidad de Lima informó sobre el plan de desvío que se llevará a cabo este martes 13 y miércoles 14 de septiembre debido al concierto de la conocida banda británica Coldplay en el Estadio Nacional.

La restricción vehicular se realizará hasta las 2:00 a. m. del jueves 15, en los siguientes jirones y avenidas del Cercado de Lima:

Intersección de la vía auxiliar Av. Paseo de la República (NS) con Av. 28 de Julio.

Intersección de la Av. Bausate y Meza (EO) con Paseo la República.

Intersección de la vía auxiliar Av. Paseo de la República (NS) con Jirón Madre de Dios.

Intersección de la Av. Petit Thouars con Jirón Madre de Dios, altura del Circuito Mágico del Agua.

Intersección de la Av. Petit Thouars con Jr. Saco Oliveros cuadra 3, altura de la Universidad Inca Garcilaso de la Vega.

Intersección de la Av. Petit Thouars con Jr. Corpancho cuadra 3, altura del Comando Conjunto de la FF. AA.

Plan de desvío por conciertos de Coldplay | Fuente: Municipalidad de Lima

Rutas alternas

Por ello, se recomendó a los conductores tomar precauciones ante el concierto de Coldplay, respetar las normas de tránsito y utilizar como vías alternas las siguientes rutas:

En dirección norte a sur: Av. 28 de Julio (OE)- Av. José Gálvez (NS) -Av. Bausate y Meza (OE) -Av. Iquitos (NS)- su ruta – Av. Isabel la católica (OE)

En dirección sur a note: Av. Petit Thouars (SN)- Av. 28 de Julio (OE)

El gerente de Movilidad Urbana de la Municipalidad de Lima, Álvaro Castro, informó que durante las horas que dure el evento, los inspectores municipales apoyarán al personal de la Policía Nacional, a fin de facilitar el tránsito de los vehículos.



Además, recomendó a los asistentes al concierto de Coldplay a usar el transporte público o taxi para evitar la congestión vehicular, así como salir a tiempo de casa y usar los paraderos formales.

