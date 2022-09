Cercado de Lima | Fuente: RPP

Vecinos y comerciantes del Centro Histórico de Lima expresaron su malestar este miércoles por el lento avance de los trabajos de la última etapa del proyecto de peatonalización en algunos jirones del Damero de Pizarro.

Ellos señalan que la intervención de la Municipalidad de Lima no progresa al mismo ritmo que otras vías de la zona.

Un equipo de RPP Noticias llegó hasta la cuadra 2 del jirón Caylloma y observó un gran montículo de desmonte, que según los vecinos, permanece en el lugar hace dos días.

Testimonios de afectados

"No avanzan, estamos cansados, esto nos perjudica al negocio, a veces no hay venta, no vendemos nada. Usted sabe que el alquiler no espera. Ahora no están trabajando más de dos días. No se puede ni caminar, el otro día se ha caído un señor ahí y pasan turistas y da vergüenza", señaló la administradora de una óptica.

"Han dejado todo el trabajo acá y recién han comenzado a trabajar en Camaná y toditos los trabajadores se han ido allá a trabajar cuando deberion terminar todo esto de acá para irse. Están terminando Camaná como locos yo no sé por qué", indicó otra comerciante. Ella aseguró que tendrá que rematar los anteojos que vende porque han sidos afectadas por el polvo.

Otros comerciantes de muebles y abarrotes informaron que el personal de la Municipalidad de Lima no permite que los vehículos puedan acceder a la zona para descargar mercadería. Por lo que exhortaron la comprensión de la comuna y aclararon que comprenden la finalidad la obra.

Tercera etapa

La intervención, ejecutada por la Municipalidad de Lima a través de Emape, busca la pavimentación con piedra de 41 cuadras, la renovación del mobiliario urbano, redes sanitarias e iluminación pública del Centro de Lima.

Las tres etapas de peatonalización incluyen algunas cuadras de los jirones Lampa, Amazonas, Junín, Áncash, Azángaro, Huallaga y Conde de Superunda.

Asimismo, Rufino Torrico, Caylloma, Camaná, Rinconada de Santo Domingo, Callao y Carabaya.

