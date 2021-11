Joven compró un "perro" en el centro de Lima y tres meses después descubre que es un zorro | Fuente: RPP

Un animal causó alarma en el Asentamiento Humano Nuevo Amanecer de Comas, luego que sus dueños descubrieran que el perro que tenían en realidad era un zorro.

Maribel Sotelo, madre del dueño del animalito, explicó que su hijo quería una mascota y fue al centro de Lima a comprar una. Cuando lo llevó a casa, el pequeño "Run Run", nombre con el que lo bautizaron, estaba herido y la familia lo cuidó.

"Mi hijo ha ido a comprar porque quería una mascota. Chiquito parecía un perro, pero fue creciendo y fue diferente. Lo he tenido más de tres meses. Le ha costado 50 soles. (Mi hijo) quería una mascota y fue comprar una", contó la mujer a RPP Noticias.

Sin embargo, tiempo después "Run Run" empezó a atrapar animales como cuyes, gallinas y patos, que los vecinos crían, por lo que se dieron cuenta que se trataba de un zorrito.

"Al principio jugaba con los perritos, el problema ha sido que hace quince días empezó a chapar los cuyes, los patos... Yo llamé a Serfor antes que se escape, en junio, pero no tuve resultado. Recién ha venido la prensa y Serfor ha venido", indicó Sotelo.

La también dueña del animal pidió apoyo a las autoridades para que lleven al zorrito a su hábitat natural y comentó que además le ha causado gastos, ya que los vecinos le cobraban los animales que el zorrito se comía.

"Que se lo lleven a su hábitat porque no es igual. No ataca, pero está atrapando a los cuyes. Me perjudica a mí porque los vecinos me cobran lo que se come", agregó.

Por el momento, integrantes de la PNP del área forestal y Serfor han llegado al lugar para tratar de capturar al animal que anda suelto en la zona.





