¿Cómo mejorar la conexión familiar y fortalecer la salud emocional?

El director de Promoción de la Salud del Ministerio de Salud, Yuri Alegre, aconsejó dejar de lado el televisor y el celular al momento de comer. Por ello es muy importante indicar a los miembros de la familia, principalmente los niños y adolescentes, que a la hora de los alimentos a la mesa no se deben llevar celulares.

El especialista señaló que compartir la mesa con familia o amigos sin distracciones permite disfrutar mejor los alimentos y fortalecer la conexión emocional, evitando distracciones como la televisión.

En este sentido, dijo que la adopción de hábitos alimentarios saludables y sostenibles es necesaria para mejorar el bienestar integral de la población y la prevención de diferentes enfermedades.

El funcionario resaltó, además, la importancia de la educación alimentaria y nutricional desde edades tempranas, así como la creación de entornos saludables que favorezcan la unión familiar estableciendo reglas de convivencia al momento de compartir en familia los alimentos.

Asimismo, precisó que la alimentación saludable debería iniciar en el hogar y reforzarse en la escuela y comunidad, lo que permitirá prevenir enfermedades y construir un país más sano.

Finalmente se exhortó a la ciudadanía a mantener una alimentación saludable, practicar actividad física diaria y consumir alimentos naturales y de estación, contribuyendo así a un Perú más saludable y libre de enfermedades prevenibles.