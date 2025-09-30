¿Cómo proteger los derechos de los menores?

Es importante que los niños aprendan cuando se vulneran sus derechos o cuando se siente incomodos ante un hecho, reconociendo ciertas situaciones de riesgo.

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

El Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables de Perú ha implementado diversas acciones a través de sus Defensorías Municipales de Niñas, Niños y Adolescentes, con el objetivo de proteger y promover los derechos de los menores de edad.

Mónica Méndez, directora de la Dirección de Sistemas Locales y Defensorías, compartió una serie de consejos e información importante.

La funcionaria precisó que trabajan con las DEMUNAS, que vienen a ser las Defensorías Municipales de los niños, niñas y adolescentes que trabajan para su protección y la promoción de sus derechos.

Agregó que los padres de familia deben saber que las municipales cuentan con una DEMUNA donde se pueden acercar, pero en caso no tengan un local cercano a estas dependencias pueden llamar a la línea 1810, exclusiva para casos de niños, niñas y adolescentes donde ante cualquier denuncia de vulneración de los derechos de estos menores se dispondrá inmediatamente un equipo técnico disciplinario.

Méndez precisó que, asimismo, coordinan con los Consejos Consultivos de niños, niñas y adolescentes que trabajan con estos grupos formando liderazgo para que su voz se deje escuchar.

También explicó que existe el servicio “Juguemos” con estrategias para fortalecer las capacidades de protección de los niños utilizando el juego como canciones, teatro, lectura, etc. para fortalecer sus capacidades.

Indicó que es importante que los niños aprendan cuando se vulneran sus derechos o cuando se siente incomodos ante un hecho, reconociendo ciertas situaciones de riesgo.

“Es necesario trabajar con las escuelas, con los padres, con el entorno para que sean ellos también protectores. Capacitar a los operadores municipales, conformar una red de protección, capacitación de promotores de protección”, insistió.