El alcalde de Independencia, Yuri Pando, brindó detalles sobre la reunión que mantuvo con sus pares Julio Chávez, de San Martín de Porres y Jorge Muñoz Wells, de Lima. En conversación con RPP Noticias, Pando señaló que acordaron establecer una mesa de trabajo con ciertos acuerdos.

"Firmamos un acta de compromiso en la cual acordamos no estar peleando y realizar actividades como el izamiento de bandera que puede ser visto como provocaciones (...) La mesa de trabajo vamos a conjuntamente 'comisar' las versiones de San Martín de Porres e Independencia y llegar a un acuerdo donde acredite que la jurisdicción es de Independencia", contó.

Sin embargo, Pando señaló que Muñoz "no lo apoyó" pese a todos los documentos que presentó y que avalan que el límite en disputa le pertenece a su jurisdicción. "El alcalde de Lima no me apoya con esta documentación porque dice que hay que hacer una nueva investigación, un nuevo plan y hay que ver nuevamente las limitaciones dentro de ello", expresó en Radio Capital.

El alcalde de Independencia contó que dichas afirmaciones del burgomaestre le "sorprendieron" ya que en 2003, cuando Muñoz trabajaba en el estudio de abogados Muñiz, este fue asesor del centro comercial Megaplaza y consideró que debían de tributar en su distrito.

"El primer centro comercial de Lima Norte fue Megaplaza y ellos contratan al estudio Muñiz para hacerles esa pregunta (dónde van a tributar) y Muñiz en sus conclusiones, por medio de un joven abogado Jorge Muñoz Wells, dice que esa jurisdicción le pertenece a Independencia", sostuvo.

Hago un llamado a alcaldes de los distritos de San Martín de Porres y de Independencia a poner orden ante la violencia entre miembros de Serenazgo y vecinos. Los invito a dialogar y encontrar juntos soluciones a temas limítrofes. No podemos permitir que la violencia nos enfrente. — Jorge Muñoz (@JorgeMunozAP) 3 de junio de 2019

Disputa



Pando pidió disculpas por la pelea que ocurrió entre serenos de su comuna contra los de San Martín de Porres el último lunes. El enfrentamiento, con piedras y bombas lacrimógenas, dejó un saldo de 15 heridos.

"Primero quiero pedir disculpas por las imágenes", expresó. Además, aclaró sobre el video en donde se ve a una camioneta de su distrito huir a toda velocidad de la zona de conflicto y que casi atropella a los serenos presentes.

"La unidad móvil no quiso atropellar a nadie. Tenía un herido, estaba con las lunas rotas. Si hubiera sido así, la persona ya estaría separada por ser imprudente", dijo.

Tras ello, los alcaldes de San Martín de Porres e Independencia se juntaron con Jorge Muñoz este último miércoles. Ahí acordaron que conformarán una mesa de trabajo a mediados de junio en la que expondrán sus fundamentos sobre la disputa de territorio en esa zona de la ciudad.

El objetivo es lograr un pronunciamiento legal sobre el tema, que sea llevado al Congreso de la República para su decisión.