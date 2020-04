RPP Noticias llegó al asentamiento humano San Antonio de Huarochirí, ubicado a la altura del kilómetro 23 de la avenida Túpac Amaru. | Fuente: RPP

Vecinos del asentamiento humano San Antonio de Huarochirí, en Carabayllo, denunciaron que no cuentan con el servicio de agua desde hace más de 15 días, en pleno estado de emergencia por el brote de coronavirus en el país.

A través del Rotafono, pidieron ayuda a las autoridades, ya que necesitan el agua para asearse ni para cocinar. “No viene el agua del Estado. Sube el aguatero, pero nos vende”, contó una vecina.

Ellos son, en su mayoría, trabajadores independientes, que no pueden salir a laborar durante estos días de estado de emergencia y, por ende, no tienen ingresos para pagar el agua.

Una vecina contó que los aguateros les piden 18 soles por el agua, dinero que no todos tienen. “Tenemos niños pequeños y tienen que bañarse. (...) Los que tienen plata compran, y de ellos sacamos un balde o dos para poder cocinar”, comentó una vecina.

“Eso no es justo, no contamos con el dinero para comprar esa agua. Son varios vecinos que no podemos salir a trabajar por la cuarentena. Podemos contagiarnos del virus”, dijo una mujer.

La situación se agrava porque este asentamiento humano está ubicado entre dos distritos, por lo que, cuando llegan camiones cisterna de alguna municipalidad, hay conflictos entre los vecinos por quiénes deben recibir o no.