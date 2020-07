Así lucen los exteriores de la sede de Luz del Sur, en Santa Anita. | Fuente: RPP

Decenas se personas realizan largas colas en la sede de Luz del Sur, en Santa Anita, para realizar reclamos por cobros excesivos en sus recibos de electricidad, comprobó un equipo de RPP Noticias esta mañana.

Los usuarios denunciaron que no pueden hacer los reclamos vía telefónica o por internet, por lo que se ven obligados a ir físicamente a la sede de la empresa, exponiéndose a contagios del nuevo coronavirus.

Uno de los tantos reclamos es el de la usuaria Benedicta Patricio, quien en su recibo de junio le vino una cuenta de 410 soles, cuando el promedio mensual que pagaba no pasaba de los 90 soles.

“El problema es que en la puerta de Luz del Sur hay dos colas, y estamos desde las cuatro de la mañana y no entramos. La distancia (social) no hay, y otra cosa es que dentro no hay un informe para hacer reclamos, qué documentos llevar”, se quejó.

Representantes de Luz del Sur han señalado que el problema de cobros excesivos se regularizará, y si los usuarios tienen algún reclamo pueden hacerlo vía internet o por teléfono, al 6175000. Sin embargo, según denuncian los usuarios en la cola, no se puede acceder a los reclamos por estas vías.

Cabe mencionar que el Organismo Supervisor de la Inversión en Energía y Minería (Osinergmin) ha detectado que existen alrededor de 40 mil reclamos por el servicio de energía eléctrica solo en Lima.



