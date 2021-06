Juan Carlos Gutiérrez Toledo está internado en la Villa Panamericana. | Fuente: Rotafono

El joven Gian Carlos Gutiérrez hizo un desesperado pedido de ayuda para conseguir una cama UCI para su padre, Juan Carlos Gutiérrez Toledo, de 55 años, quien ha desarrollado un cuadro grave de la COVID-19.

A través del Rotafono, contó que su padre fue internado el pasado 8 de junio en la Villa Panamericana, pero su salud se fue deteriorando, al punto que los médicos le dijeron a la familia que necesita ser derivado a una cama UCI para seguir viviendo.

El señor Juan Carlos está grave, con el 90 % de los pulmones comprometidos por la COVID-19 y una baja saturación de oxígeno.

Dramático pedido

Gian Carlos Gutiérrez contó que desde hace más de una semana está buscando una cama UCI en hospitales, pero no ha tenido éxito.

“Su estado de mi papá es recontra crítico. En la Villa Panamericana me dicen que mandan referencia a todos los hospitales y no le aceptan. No sé qué hacer, estoy desesperado”, señaló.

Cabe mencionar que, según el portal OpenCovid-Perú, en estos momentos hay 145 camas UCI disponibles a nivel nacional.



