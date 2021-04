La madre de Sandra Testana murió en el Hospital Rebagliati a la espera de una cama UCI. | Fuente: Andina / Referencial

La joven Sandra Testana Salazar, de 19 años, sufrió la pérdida de su madre a causa de la COVID-19 y actualmente su padre está grave con la enfermedad, conectado a un balón de oxígeno.

A través del Rotafono, la joven contó que su madre fue internada en el Hospital Rebagliati, en Jesús María, el pasado jueves. Su estado de salud era grave, por lo que necesitaba ser derivada a una cama UCI. Lamentablemente, la señora murió este sábado, sin poder acceder a una.

Sandra Testana hizo un pedido de ayuda para que su padre, Enrique Testana Uribe (56), sea internado en un centro de salud, ya que también ha contraído la COVID-19. El hombre no ha conseguido un cupo para ser hospitalizado, por lo que está siendo tratado en su propia casa, donde está conectado a un balón de oxígeno.

“Mi madre acaba de fallecer, porque no había cama UCI, no había. Les pido que, por favor, consigan un centro donde puedan hospitalizar a mi papá y cuidarlo muy bien, para que no pase lo mismo que pasó con mi mamá”, refirió la joven.

Ella teme por la salud de su padre, ya que, aparte de la COVID-19, sufre de obesidad mórbida y problemas cardíacos.

Necesita ayuda

Sandra Testana es hija única y sus familiares más cercanos están fuera del país, por lo que -pese a su corta edad- está afrontando sola esta situación.

Ella necesita que su padre sea internado en un hospital, mientras realiza los trámites para el sepelio de su madre.



