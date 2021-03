Este sábado culminó el proceso de vacunación a adultos mayores contra el nuevo coronavirus en el distrito de San Martín de Porres y esto generó aglomeración en los diversos puntos de inoculación que fueron habilitados por el Ministerio de Salud (Minsa) para esta jurisdicción.

Así lo pudo comprobar RPP Noticias, cuyo equipo llegó hasta la cuadra 22 de la avenida José Granda, donde se habilitó el colegio Fe y Alegría para aplicar la vacuna contra la COVID-19 a los adultos mayores.

En ese lugar se registró una fila que se extendía por más de tres cuadras y, según comentaron algunas personas en el lugar, los encargados del proceso recién entregaron tickets para organizar la aplicación de las dosis de la vacuna a la 1 de la tarde, pese a que el proceso inició a las 8 de la mañana.

“Es deplorable la forma en la que atienden los señores. Hacen entrar por donde les da la gana: entran por acá, entran por allá y así no es. No hay orden, no se está respetando el orden. Hemos tenido que gritar para que los señores pongan un poco de orden”, indicó un vecino de la zona.

En la avenida José Grande se registró una fila de más de tres cuadras para conseguir la vacuna contra la COVID-19. | Fuente: RPP Noticias

Aglomeración e incidentes con autoridades

Una situación similar se registró en el parque Franco-Peruano, a unas cuadras de la avenida Habich, donde la fila de personas alcanzó a dar una vuelta y media a este espacio de aproximadamente una manzana.

El desorden en el lugar se debió a que inicialmente la jornada de vacunación estaba programada para mayores de 80 años; sin embargo, los encargados cambiaron esto a mayores de 60 años.

Durante el proceso de vacunación en este punto también se pudo observar incidentes entre ciudadanos, Policía y personal del Ejército por denuncias contra algunas personas que buscaban entrar en la fila sin respetar el orden.

Tras el fin del proceso de inoculación a adultos mayores en los distritos de San Juan de Lurigancho y San Martín de Porres se procederá a inocular a las personas mayores de 80 años que viven en Comas y Cercado de Lima, según anunció el Ministerio de salud.

Desde el Gobierno precisaron que la población de personas mayores de 80 años en Lima supera las 245 mil personas y que el Ministerio de Salud ya tiene el padrón nominal de todos ellos, por lo que el proceso continuará hasta inocularlos.

