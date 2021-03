Los vecinos temen que el mercado se convierta en foco de contagio de la COVID-19. | Fuente: Rotafono

Vecinos de Villa El Salvador (VES) denunciaron que comerciantes y clientes del Mercado Unicachi, uno de los más importantes del distrito, no cumplen las medidas de bioseguridad para prevenir la COVID-19.

A través del Rotafono, señalaron que no hay personas en las puertas para medir la temperatura ni rociar alcohol en las manos a los que ingresan. Además, se han instalado lavaderos en los acceso, pero nadie los utiliza.

Los denunciantes aseguraron que, dentro del mercado, muchos comerciantes y clientes no utilizan la mascarilla o, en su defecto, la utilizan mal, dejando expuestas nariz y boca. Además, se generan aglomeraciones de personas en los negocios, ya que pocos respetan el distanciamiento físico.

Preocupación

La señora Magdalena Valdivia, una de las denunciantes, dijo que cuando increpa a las personas que incumplen los protocolos, recibe insólitas respuestas, como que la mascarilla solo debe ser utilizada por los que están contagiados con la COVID-19.

“Fui a comprar y me topé con la gran sorpresa que el 50 % no usa mascarilla. Les dije por qué no usaban y me dicen que solo lo debe usar el enfermo. (...) Es un foco de contagio, más aún con la pandemia que estamos viviendo”, manifestó.

Los vecinos de VES hicieron un llamado a las autoridades del distrito y al Ministerio de Salud (Minsa), para que refuercen la fiscalización en los mercados, ya que temen que la flexibilización de las medidas provoque un nuevo repunte de contagios.



Newsletter Todo sobre el coronavirus

La COVID-19 ha puesto en alerta a todos. Suscríbete a nuestro newsletter Todo sobre el coronavirus, donde encontrarás los datos diarios más relevantes del país y del mundo sobre el avance del virus y la lucha contra su propagación.

NUESTROS PODCASTS:

- ‘Espacio Vital’: ¿La variante británica de la COVID-19 es más letal? El Dr. Elmer Huerta responde: