Este es el panorama afuera del Hospital de Emergencias Villa El Salvador. | Fuente: RPP

Decenas de personas acampan afuera del Hospital de Emergencias Villa El Salvador, a la espera de noticias sobre sus familiares internados con la COVID-19.

Un equipo de RPP Noticias llegó esta mañana al hospital, encontrando a las personas durmiendo en carpas, sillas o en los bancos de los maltrechos jardines.

Estas personas señalaron que se mantienen a la expectativa de que salgan médicos o enfermeros a darles información sobre el estado de salud de sus familiares.

En muchos casos, se ven en la obligación de tomar turnos entre familiares, a fin de que siempre haya alguien cerca para recibir los datos de los pacientes.

Caso dramático

Uno de los casos más dramáticos es el del señor Ricardo Hinostroza, que durante la madrugada logró que su padre, de 90 años, sea aceptado en el hospital. Sin embargo, hasta el cierre de esta nota no tenía información sobre su estado de salud ni si había logrado acceder a una cama UCI.

“Todavía no nos han dicho nada, ahora no sé. Estamos esperando que nos digan. He pasado la noche acá y esperando qué me dicen”, comentó el hombre, quien señaló que el estado de salud de su progenitor es de suma gravedad.

Durante la pandemia de la COVID-19, el Hospital de Emergencias Villa El Salvador ha aumentado su capacidad de camas UCI de 12 a 77. Sin embargo, esta cifra aún es insuficiente para atender a todos los pacientes que llegan graves y necesitan ser conectados a un respirador artificial.



