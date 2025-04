Corpac dice que 20 vuelos fueron afectados pero descarta fallas en radar del Aeropuerto Jorge Chávez

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Diversos pasajeros reportaron a RPP retrasos y cancelaciones en vuelos del Aeropuerto Internacional Jorge Chávez. | Fuente: RPP

La Corporación Peruana de Aeropuertos y Aviación Comercial (Corpac) se pronunció sobre los reportes de retrasos y cancelaciones de vuelos suscitados este lunes 28 de abril en el Aeropuerto Internacional Jorge Chávez.

Al respecto, Corpac descartó que el problema “se haya tratado de una falla en el sistema de radar”, como -anteriormente- reportó el terminar aéreo en sus redes sociales. En ese sentido, señaló que el contratiempo estuvo relacionado con los sistemas de comunicación en el aeropuerto y que el servicio fue restablecido 62 minutos después.

“Hoy, a las 14:33 horas, por causas que aún se encuentran en investigación, se registró la interrupción de los sistemas de comunicación radial VHF Extendida e Informática del proveedor Bitel, así como de sus sistemas alternos (redundantes). El servicio fue restablecido a las 15:35 horas, es decir, 62 minutos después”, comunicó la entidad a través de un comunicado.

Asimismo, señaló que, a causa de la falla, “fueron afectados 20 vuelos”, que estaban programados para despegar, de los cuales 17 eran nacionales y tres tenían como destino el extranjero.

“De los nacionales, 6 fueron cancelados y 11 fueron retrasados. Los tres extranjeros salieron con retraso”, acotó.

En esa misma línea, la entidad adscrita al Ministerio de Transporte y Comunicaciones (MTC) detalló que, tras conocer la falla, activaron los protocolos de seguridad alternos para mantener la comunicación con los vuelos en curso, los cuales continuaron con su recorrido hacia su destino.

“Como medida preventiva, también se suspendieron las salidas de vuelos en todos los aeropuertos del país, priorizando en todo momento la seguridad de las operaciones aéreas”, indicó.

Malestar en pasajeros por suspensión de vuelos

En diálogo con RPP, una mujer, identificada como María Teresa Gálvez, señaló que sus padres, de 62 y 67 años, iban a abordar un avión hacia Ayacucho; sin embargo, perdieron el vuelo.

La señora señaló que la empresa les indicó que sus progenitores “habían perdido el vuelo porque estaban distraídos”, pero -posteriormente- al acudir al terminal aéreo le informaron que este fue cancelado.

En esa misma línea, aseguró que la línea donde adquirió sus pasajes le quieren cobrar una penalidad de $30 por cada uno y reprogramar el vuelo para el 1 de mayo.

“Yo vengo a reclamar y me quieren reprogramar cuando ellos quieren. Y peor, cuando fui a reclamar, me querían cobrar pasaje nuevo y una penalidad de 30 dólares por cada pasaje. Entonces yo digo, como ellos me quieren reprogramar cuando se les antoje la gana, ¿por qué ellos no me pongan la penalidad que ellos tanto piden? Es algo injusto. Mis padres están desde las 11 de la mañana, no han almorzado”, expresó indignada.