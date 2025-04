¿Boletos de avión más caros? Conoce la nueva tarifa que pagarás si haces escala en el nuevo Jorge Chávez

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

El Aeropuerto Jorge Chávez busca consolidarse como un hub en la región, es decir un punto de conexión para vuelos internacionales y nacionales, facilitando el tránsito de pasajeros y carga entre diversos destinos de América Latina y el mundo.

Recientemente, el Organismo Supervisor de la Inversión en Infraestructura de Transporte de Uso Público (Ositrán) aprobó una nueva tarifa denominada Tarifa Unificada por Uso de Aeropuerto (TUUA) de transferencia. Esta tarifa está dirigida a los pasajeros que realicen escala en el nuevo terminal para continuar su viaje hacia otro destino nacional o internacional.

Estos son los montos aprobados para la nueva tarifa:

· Pasajeros de vuelos internacionales: US$ 11.32

· Pasajeros de vuelos nacionales: US$ 7.07

¿En qué casos se aplicaría?

Por ejemplo, en vuelos internacionales, aquellos pasajeros que viajen de Santiago de Chile a Miami con una escala en Lima, solo estarán en tránsito en el aeropuerto Jorge Chávez sin salir de la zona de embarque. En este tipo de caso, se aplicará la TUUA de transferencia.

Este escenario, también se aplicará para vuelos nacionales. Por ejemplo, los pasajeros que parten desde Arequipa con destino a Piura, al no tener disponibles vuelos directos, es necesario realizar escala en Lima, por lo tanto, asumirán el pago de esta nueva tarifa.

En RPP, Carlos Gutiérrez, gerente de la Asociación de Empresas de Transporte Aéreo Internacional (AETAI) advirtió que la implementación de esta tarifa impactará en el bolsillo de los usuarios.

"Hasta ahora, los pasajeros en tránsito, tanto nacionales como internacionales, no pagaban este cargo, pero con la nueva medida se les impondrá un costo adicional de US$ 14 en vuelos nacionales y alrededor de US$ 22 en internacionales, teniendo en cuenta un itinerario de ida y vuelta”, expresó.