El Corredor Morado dejaría de funcionar, presuntamente, por incumplimiento de contrato por parte de la ATU | Fuente: Andina

El día de ayer, viernes, Gerardo Hermoza, gerente de la junta de operadores del Corredor Morado, anunció la posible suspensión de dicho servicio desde el próximo 1 de mayo.

Ante ello, RPP Noticias conversó con diversos usuarios que usan este sistema de transportes para movilizarse diariamente. Ellos expresaron su indignación puesto que esa situación, según dijeron, implicaría mayor gasto y mucho más tiempo para llegar a sus destinos.

"Nos van a perjudicar"

Uno de estos ciudadanos es Jorge, quien debe tomar el Corredor Morado de lunes a sábado a las 6:00 a.m. para llegar a su trabajo, desde Cercado de Lima hasta San Juan de Lurigancho (SJL).

“Tomo el bus todas las mañanas para ir a trabajar hasta SJL. Va a ser complicado coger un carro directo hasta allá", remarcó.

"Lo único que me queda es bajar en Unión y caminar hasta Abancay y tomar los carros que van a SJL, porque la otra opción es ir hasta Caquetá y agarrar un carro hasta Puente Nuevo. Es complicado", agregó.

Jorge indicó que esta modificación de su ruta implicaría mayor gasto económico a lo largo de la semana.

"No deberían (suspender), porque van a perjudicar a bastantes personas", manifestó.

Otro usuario que expresó su indignación ante la noticia es Carlos, quien debe movilizarse desde SJL hasta San Miguel.

"Me voy hasta la av. Faucett. Más que nada, (me afecta) por el tiempo porque igual cobran más que todos. Ya subieron su tarifa en S/0.50. Es por el tiempo ya que ellos entran por Tacna. Si hubiera otro carro que hiciera esa ruta no necesitaríamos", resaltó.

En ese sentido, señaló que ahora deberá tomar "una ruta que me lleve a Plaza Unión, pero me tomaría media hora más porque tendría que irse por Acho y me toma más tiempo".

"No hay respuesta de las autoridades"

Según indicó Gerardo Hermoza, gerente de la junta de operadores, la decisión respondería a un presunto incumplimiento del contrato suscrito con la ATU que, según dijo, "en más de 4 años no ha hecho nada".

"El proveedor de buses, por falta de pago, se está llevando (unidades). Antes éramos 4 (consorcios), ahora, prácticamente, quedan 2 y el corredor viene cayendo. Antes teníamos 280 unidades y ahora tenemos 150", indicó.

"La desidia por parte de la ATU para cumplir su parte del contrato, está llevando a quebrar empresas y a que estas, prácticamente, dejen de operar", agregó.

Hermoza resaltó que aquello que no habría cumplido la ATU es "fiscalizar las rutas, implementar los paraderos, retirar a las combis, mantener en buen estado las vías, realizar las gestiones para que pueda erradicarse totalmente el transporte informal"

Además, señaló que ha informado de la situación a la ministra de Transportes, Paola Lazarte, pero tampoco ha obtenido respuesta.

"Incluso, con esta nueva ministra, en enero le informamos que se estaba tambaleando el corredor y no nos recibe ni responde nuestros comunicados. Le hemos enviado cartas directamente y no responde. Entonces, si quieren que esto quiebre, que nos digan que nos van a devolver la fianza, que nos llevemos los buses y nos vamos", sostuvo.

Podría pasar lo mismo con los otros corredores

Un hecho preocupante que señaló Hermoza Espíritu es que esta suspensión podría extenderse a otros corredores.

"El proveedor está evaluando seguir llevándose buses, no solo de este concesionario sino de los otros también (...) El Amarillo deja de operar el lunes y no es porque le esté yendo bien, sino porque hay incumplimientos de parte de la ATU al igual que con nosotros. En el Corredor Azul también”, sostuvo.

A su vez, resaltó que uno de los principales problemas no atendidos por la autoridad competente es la informalidad en las vías en las que operan los corredores.

"La informalidad no es de ahora, sino de hace años. Incluso como junta de operadores del Corredor Morado, hemos hecho los estudios de demanda, le hemos enviado los documentos donde decía qué debía hacerse y no se hace. Esto es desidia de años", indicó.

"Cómo esperan que siga operando si sigue en pérdida y ellos lo saben porque, trimestralmente, les damos nuestros estados financieros. Ellos saben cómo estamos y no hacen nada", puntualizó.