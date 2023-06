Corredores complementarios confirman que operarán hasta el 30 de junio por falta de presupuesto

Lima "No hay más dinero. El dinero solamente alcanza para operar hasta esa fecha (30 de junio), no hay más", afirmó el presidente presidente de la Junta de Operadores del Corredor Morado.

Gerardo Hermoza, presidente de la Junta de Operadores del Corredor Morado, confirmó que todos los corredores complementarios operarán en Lima hasta el 30 de junio por falta de presupuesto.

"No hay más dinero. Todos los corredores -no es que nos hayamos puesto de acuerdo- el dinero solamente alcanza para operar hasta esa fecha, no hay más", afirmó durante una entrevista para Ampliación de Noticias de RPP.

Tras la reunión del jueves entre los representantes de los corredores complementarios con José Aguilar Reátegui, presidente ejecutivo de la Autoridad de Transporte Urbano (ATU), Hermoza sostuvo que "nosotros sentimos que nos hemos estancado, no estamos avanzando".

"Me preocupa las palabras de la ministra (Paola Lazarte) porque te dice: 'Sí vamos con los corredores complementarios', pero no te dice cómo ni cuándo va a licitar y en el estado en que están los corredores complementarios actualmente ¿quién va a licitar? Si estamos prácticamente quebrados", agregó.

"Solamente hay 10 paquetes operando de los 49 paquetes de rutas que deberían haber. ¿Quién va a licitar cuando el Estado incumple toda su parte del contrato y tú prácticamente, como operador, tienes que subsidiar el transporte?", afirmó.

En ese sentido sostuvo que "nosotros no queremos más plazos de concesión, nosotros no queremos seguir en una concesión eterna en el que el Estado va a incumplir su parte del contrato"

En otro momento, explicó que ellos han solicitado al Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) la aprobación de una adenda que reconozca una "deuda que al día de hoy ya han pasado los 380 millones de soles"

"La adenda es para que nos paguen lo que dice la fórmula de pago del contrato para que el Estado se responsabilice. O sea, yo opero actualmente y debería cobrar S/ 100 y por el cobro de pasajes solamente me pagan S/ 65, los otros S/ 35 quedan como deuda", detalló.

Asimismo, señaló que las partes que deberían estar comprometidas a resolver este problema no están mostrando mayor interés, por lo que siente que "están dejando que se enfríe la cosa para que nosotros terminemos de quebrar".

"Nosotros hemos incentivado una reunión con el Ministerio de Economía, con el Ministerio de Transportes, con la Municipalidad de Lima, con el Ministerio del Interior y la ATU. En esta reunión solamente participó la ATU. Las otras entidades no mandaron a ningún representante, no se han comunicado con nosotros. No sabemos si esta reforma continúa con nosotros o si simplemente están dejando esto en stand by", finalizó.