Corredores complementarios se quedarían esta semana sin recursos para operar y reclaman subsidio

| Fuente: Andina

Los corredores complementarios podrían dejar de operar esta semana debido a la reducción de ingresos económicos por la menor afluencia de pasajeros durante la pandemia, informó el gerente de la Asociación de Concesionarios de Transporte Urbano – ACTU, Ángel Mendoza Aguirre.



"En esta semana ya quedamos prácticamente sin los medios para poder seguir prestando el servicio", dijo a Ampliación de Noticias de RPP y demandó la aprobación de un subsidio del Estado como los que, aseguró, ya existen para el servicio del Metropolitano y el "transporte urbano convencional".

Afirmó que temas burocráticos están "empantanando la no atención del subsidio" que debería darse a través de un decreto de urgencia, lo que permitiría "cubrir mínimamente los costos de operación".



Mendoza Aguirre explicó que antes de la pandemia los buses de los corredores (azul, rojo, morado, amarillo y verde) movilizaban diariamente a unos 500 mil pasajeros en promedio y hoy solo "a casi 150 mil".

"La baja en ingresos es abismal y considerable [...] hace que no se pueda cubrir los costos de operación y por eso es necesario que el Estado pueda brindar un subsidio, no a nosotros, sino al usuario en caso no pueda pagar un pasaje en caso se eleve", indicó.

El empresario dijo que la solicitud del subsidió fue presentado al Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) el pasado 18 marzo sin obtener una respuesta positiva hasta el momento.

Indicó que debido a la crisis no reciben compensaciones desde hace dos meses y medio, por lo que varias unidades han dejado de circular. Actualmente operan con solo 300 buses.

Mendoza informó que este miércoles la Municipalidad Metropolitana de Lima debate en concejo la aprobación de un aval de crédito para los corredores, con los que podrían cubrir los pagos de junio y julio. "De agosto en adelante no sabemos cuál es el futuro de los corredores", dijo.