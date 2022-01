La ciudadana china pide al Ministerio de Salud evaluar su problema. | Fuente: Composición | RPP Noticias

La ciudadana china Mii Siu Lu Li, que vive en Lima hace 38 años, denunció que no puede recibir ninguna de las vacunas contra la COVID-19 puesto que su número de carné de extranjería figura con el nombre de otra persona.

Ella denunció a través del Rotafono de RPP Noticias que desde hace meses acude a distintos puntos de vacunación y ninguna le ha permitido vacunarse. Cada vez que ella entrega su carné, el personal le indica que este ya está inscrito con el nombre de una menor y que figura que ya tiene las dos dosis de la vacuna.

Pero ella precisa que cuando hace la verificación en la página del Ministerio de Salud, figura que no hay resultados.

Limitaciones

“He ido a varios centros de salud y todos me han negado la vacuna. Cuando digitan mi número, aparece el nombre de otra persona y en el Minsa que no tengo ninguna vacuna”, cuenta.

“Yo hago mis colas y al llegar, me rechazan o me botan. Es un problema el no tener vacuna. No puedo salir, me expongo yo y a mi familia. No puedo hacer ningún trámite”.

Ella solicita al Ministerio de Salud que puedan arreglar su situación puesto que tampoco puede acudir a espacios cerrados al no contar con ninguna de las vacunas.





