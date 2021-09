Mayores de 30 años acuden al Parque de la Exposición para vacunarse contra la COVID-19 | Fuente: RPP Noticias

El Ministerio de Salud continúa el proceso de vacunación contra la COVID-19 de las personas de 30 años a más en 75 vacunatorios de Lima Metropolitana y Callao. En el vacunatorio del Parque de la Exposición, en el Centro de Lima, se han aplicado en esta jornada más de 250 dosis.

Un equipo de RPP Noticias pudo apreciar que en horas de la tarde había poca cantidad de personas a la espera de ser vacunada; sin embargo, cabe precisar que el grupo etario mayor de 30 años suele acercarse después de las 5 de la tarde, al terminar su jornada laboral.



La directora ejecutiva de Inmunizaciones del Minsa, Gabriela Jiménez, ha precisado que en los centros de vacunación implementados, bajo la modalidad peatonal y vacunacar, se ofrece la primera dosis a los mayores de 30 años, al mismo tiempo que a la población objetivo programada en la plataforma web Pongo el Hombro.



La funcionaria indicó que, gracias a la reciente llegada de lotes de vacunas de Sinopharm y Pfizer, se decidió bajar el grupo etario el domingo 5 de setiembre en Lima Metropolitana, Callao, Lima región e Ica, lo que generó una respuesta inmediata de las personas comprendidas en ese rango de edad.



A estas jornadas también pueden acudir los rezagados, docentes, gestantes desde las 12 semanas y los adolescentes de 12 años a más con trastornos mentales graves y del neurodesarrollo, enfermedades raras y huérfanas, síndrome de Down, cáncer y trasplantados o en lista de espera.



De los 75 vacunatorios, 42 atienden de 7:00 a.m. a 7:00 p.m. mientras que 25 de 7:00 a.m. a 4:00 p.m. y 8 centros de 8:00 a.m. a 4:00 p.m.

Minsa lanza estrategia para cerrar brechas en la vacunación

El Minsa lanzó la estrategia 'Vamos a tu encuentro ¡Vacúnate ya!' para aproximar a los trabajadores de salud con la población. De esta manera, se llegará a parques, losas deportivas, mercados, centros comerciales, barrios, centros de salud y estadios, a fin de captar a la población objetivo con primera o segunda dosis pendiente.

En entrevista con el programa Encendidos de RPP, el funcionario del Minsa explicó que la estrategia, que busca aproximar a las brigadas de vacunación con la población, se ha coordinado con varias áreas de la institución como las Redes Integradas de Salud de Lima y aportes regionales.



"Los días de semana y fines de semana nos vamos a acercar más al barrio, al centro de salud, que se está viendo cómo se van a abrir progresivamente, se está viendo los horarios también, y a los conglomerados. Por eso ayer hemos iniciado en un conglomerado importantísimo de Lima: El Gran Mercado Mayorista de Lima", dijo.

Durante el lanzamiento de la campaña, el ministro de Salud, Hernando Cevallos, señaló que de esta iniciativa que busca ampliar el acceso y cerrar brechas en la vacunación frente a una eventual tercera ola pandémica.



"Más allá de que se van a mantener las campañas de vacunación de 36 horas en los puntos ya conocidos, también vamos a tener puntos móviles para ir al encuentro de la gente, además se empezará a vacunar en los establecimientos de salud en cada región con ampliación de horarios. Esto es potenciar lo bueno que se venía haciendo ya que la urgencia es mayor", sostuvo.



Cevallos Flores sostuvo que al mismo tiempo se instará a la población a recibir las dos dosis de la vacuna contra la COVID-19 y reforzar las medidas sanitarias, de la mano con los gobiernos locales y regionales ya que nuestro país es geográficamente diverso y será importante tener brigadas que puedan llegar a cada comunidad.

