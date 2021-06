Ministro confirmó nuevo caso de variante delta. | Fuente: Foto: Minsa / Video: RPP Noticias

El ministro de Salud, Óscar Ugarte, confirmó un primer caso de la variante delta de la COVID-19 en Lima. Durante la supervisión a la jornada de vacunación en Lima, el ministro Óscar Ugarte afirmó que al tercer caso confirmado en Arequipa se suma un primer caso de esta variante en el distrito de Comas.



"Sí, efectivamente, lo podemos afirmar ya. Ayer se confirmó un tercer caso en Arequipa y un primer caso en Lima, en el distrito de Comas. Eso está siendo evaluado, se ha hecho el cerco epidemiológico, se sigue evaluando, no solo en Arequipa, en el sur, también en Lima y en el resto del país", dijo en declaraciones a la prensa.

Momentos después, en entrevista con RPP Noticias, el ministro Ugarte precisó que esta información se da por investigaciones del Instituto Nacional de Salud que han permitido confirmar un tercer caso de esta variante en Arequipa que no es parte del núcleo de los dos primeros casos.

"Este es un tercer caso diferente, lo que nos indica que está expandido hasta cierto nivel la presencia de casos y estamos tratando de identificarlos. En el caso de Arequipa felizmente los tres casos son entre leves y moderados y que ya están cumpliendo su ciclo, no han puesto en riesgo la vida de las personas", explicó.

Sobre este primer caso de variante delta en Lima, el ministro reiteró que "definitivamente" no hay relación entre este caso y los registrados en Arequipa; no obstante, precisó que el tercer caso en esta región no guarda relación con los anteriores, por lo que insistió en la necesidad de reforzar la vigilancia epidemiológica.

Características de caso registrado en Comas

Sobre el caso registrado en Comas, Lima, Ugarte mencionó que esto demuestra "que la variante delta está expandiéndose". Agregó que este caso también tiene las características de ser un cuadro leve a moderado, que ya ha culminado su ciclo clínico "y ahora hay tranquilidad respecto a la persona".

"Se ha hecho el cerco epidemiológico, no se han encontrado casos positivos alrededor de la persona misma, pero seguimos buscando porque es probable que hayan otros casos y esto a lo que nos lleva a ser mucho más enfático en el pedido que hacemos a la ciudadanía a no bajar la guardia", apuntó.

El pasado viernes, el titular del Minsa ya había adelantado que estaban investigando casos sospechosos de la variante delta, de origen indio, de la COVID-19 en Lima y que, de acuerdo a los resultados obtenidos, el Minsa implementaría cercos epidemiológicos para evitar la propagación de esta variante de la COVID-19.



