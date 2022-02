A la fecha se han realizado más de 176 campañas de salud Lima Te Cuida y tomado más de 37 421 pruebas de descarte de COVID-19 a la población más vulnerable. | Fuente: Municipalidad de Lima

La Municipalidad Metropolitana de Lima (MML), a través de Sisol Salud, informó que realizará una campaña de vacunación y pruebas de descarte de la COVID-19 en El Agustino y Ancón como parte de la estrategia territorial que busca la detección y atención temprana de esta enfermedad.

La campaña comenzó este lunes Cercado y continuará el miércoles 23 en la losa deportiva Maracaná del asentamiento humano Independiente, 7 de Octubre de la tercera zona, El Agustino. Finalmente, el viernes 25 en la plaza Cívica del Km. 39, frente a la agencia municipal del distrito de Ancón.



El horario para los vecinos que necesiten aplicarse alguna de las dosis o pasar por una prueba de descarte de la COVID-19 será de 8:30 a.m. a 12:30 p.m. En cada uno de los puntos también se vacunará contra la influenza, habrá consejería nutricional, y descarte de anemia y diabetes.

A la fecha se han realizado más de 176 campañas de salud Lima Te Cuida y tomado más de 37 421 pruebas de descarte de COVID-19 a la población más vulnerable.

Otros puntos de vacunación



A la fecha, la comuna limeña cuenta con un puesto de vacunación y descarte de COVID-19 permanente en Mesa Redonda. La atención gratuita para comerciantes y vecinos es de lunes a domingo, de 9 a.m. a 6 p.m.

Asimismo, informó que puso a disposición dos puntos de vacunación: Sisol Amancaes (Av. Prolongación Flor de Amancaes 1377, Rímac) y el Parque de la Exposición (cuadra 9 de la Av. 28 de Julio, puerta 1). Ambos atienden de lunes a viernes y domingo de 7 a.m. a 7 p.m. y sábado de 7 a.m. a 9 p.m.

"Espacio Vital": Hay un riesgo de prematuridad asociada a una alta mortalidad de los niños, la niña culminará su crecimiento y no crecerá más, habrá un problema de desnutrición y con el problema de la anemia que es tan severo en el país, lo más probable es que no pueda desarrollarse en el colegio y no tenga la capacidad de tomar buenas decisiones, así lo reveló el doctor Napoleón Paredes, médico obstetra, especialista en terapia hormonal. Alertó que los casos de embarazo en adolescentes en la zona rural es casi el doble que en la zona urbana y en la selva es el doble que el promedio nacional, eso se debe a que las niñas están en un hacinamiento y muy expensas al abuso sexual y en la amazonia al tema cultural.

