El especialista en Salud Pública Omar Neyra lamentó el desacuerdo protagonizado entre el Ministerio de Transportes y el Metro de Lima sobre el uso del protector facial en estas unidades de transporte público; no obstante, en su opinión, su uso no solo no tiene evidencia científica, sino que podría generar una percepción de falsa seguridad.

"En un país donde no se prioriza al ciudadano, tenemos estas incongruencias: en una misma ciudad, dos autoridades de transporte dictan medidas distintas porque en base a la 'papelología' y la burocracia dicen que falta una resolución. Hace más de un año que ya se evidenció que el principal mecanismo de contagio es el aerosol, y hemos confundido al aerosol como si fueran las gotículas de agua", indicó.

En entrevista con RPP Noticias, el especialista en Salud Pública explicó que el aerosol, al ser partículas muy pequeñas y sin peso, se suspenden en el aire, por lo tanto, señaló que "las caretas faciales no tienen utilidad porque si en un ambiente está suspendido el aerosol, tengas o no tengas careta te podrías contagiar".

Asimismo, Neyra indicó que, teóricamente, las personas se podrían contagiar "por conjuntiva"; sin embargo, precisó que no existen evidencias. Por el contrario, remarcó que la evidencia actual señala que las personas se contagian de COVID-19 por la mucosa nasal y oral, para lo cual el mecanismo de protección "solamente son las mascarillas".

"Entonces, si comprendemos el mecanismo de contagio, comprendemos el mecanismo de protección, y el gran dispositivo para evitar contagios son las mascarillas y acá, o hemos traducido mal el inglés, donde se habla de mascarillas faciales, o existe otro interés para que primen y después de dos años se insista en las caretas", indicó.

"No solo no son útiles para prevenir el contagio con aerosoles para SARS-CoV-2, sino que generan una falsa sensación de seguridad y ves muchos ciudadanos usando la careta y se bajan la mascarilla porque piensan que la careta ya les protege y ese es un error que estamos cometiendo", agregó.

Uso de protector facial en la Línea 1 del Metro de Lima

La Línea 1 del Metro de Lima señaló que la resolución ministerial N° 878-2021-MTC/01, del Ministerio de Transportes y Comunicaciones, del pasado 15 de septiembre, que actualiza el “Protocolo Sanitario v Sectorial para la prevención del COVID-19 para metros y ferrocarriles” se encuentra vigente.



En un comunicado publicado en sus cuentas de redes sociales, la Línea 1 indicó que en dicha norma se dispone la obligatoriedad del uso del protector facial y de la doble mascarilla.

"Pedimos a todas aquellas personas que hacen uso del sistema de Línea 1 del Metro de Lima cumplir con las normas establecidas por las autoridades competentes", remarcó.

Esto pese a que a inicios del mes, el Minsa actualizó los protocolos de bioseguridad, entre los cuales se indicaba que el uso de protectores faciales o gafas es recomendable en espacios cerrados donde hay aglomeración de personas, pero no es obligatorio y no reemplaza el uso de mascarilla.

