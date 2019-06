María Isabel León, presidenta de Confiep, y Elías Grijalva, secretario general de la Confederación de Trabajadores del Perú (CTP). | Fuente: Andina / CTP

El secretario general de la Confederación de Trabajadores del Perú (CTP), Elías Grijalva, propuso un debate público con la presidenta de la Confiep, María Isabel León, para discutir sobre las reformas laborales referidos a la Ley de Competitividad y Productividad, la flexibilización laboral, negociacion colectiva, entre otros.

"La presisenta de Confiep ha afirmado que las Centrales Sindicales no tenemos ninguna propuesta sobre la ley de Competitividad y Productividad, y eso es totalmente falso, porque no hemos discutido nada de ese tema en el Consejo Nacional del Trabajo (CNT). Ellos han presentado una propuesta en donde otra vez están proponiendo más de lo mismo recortando derechos a los trabajadores y eso lo hemos rechazado. Por lo tanto, es totalmente falsa sus afirmaciones y la reto a un debate público para discutir sobre este tema. Que no sea mentirosa la señora León", consideró.

Según León, pese a que la ministra de Trabajo, Silvya Cáceres, quien dirige el CNT, dio un plazo de presentación de propuestas, los representantes de los trabajadores no querían hacerlo.

El dirigente sindical estimó que una entidad neutral sea el organizador y anfitrión de este debate público que "podría ser televisado por el canal del Estado para que lo vea todo el Perú especialmente las zonas más alejadas ".

Explicó que "las centrales queremos que se modifique el DS 345-2018 referido a la Política Nacional de Competitividady Productividad que no hece más que recortar derechos como el de la reposición".

"La Confiep quiere imponer ese DS y tiene como aliado al Ministro de Economia, Carlos Oliva, de quien estamos exigiendo su renuncia por todas leyes anti laborales impuestas por el Ejecutivo y los empresarios, sin la participación de los trabajadores. Esas son formas que solamente se dan en dictaduras y no en democracia", señaló Grijalva Alvarado.