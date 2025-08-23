Últimas Noticias
Cercado de Lima: caída de poste generó intensa congestión vehicular en la vía Evitamiento

Hasta el momento no se han reportado personas heridas a causa del accidente.
Hasta el momento no se han reportado personas heridas a causa del accidente.
Redacción RPP

por Redacción RPP

·

Al lugar llegó personal de la empresa Lima Expresa, que junto con dos grúas se encuentran realizando las labores de retiro del poste.

Lima
La caída de un poste alumbrado público de aproximadamente 11 metros de altura provocó una intensa congestión vehicular en la vía de Evitamiento, a la altura del puente Ricardo Palma, Cercado de Lima.

Según información preliminar, el colapso del poste se habría producido por un desperfecto estructural relacionado con su antigüedad y la aparente falta de mantenimiento.

El incidente ocasionó un fuerte embotellamiento en la mencionada vía, por donde transitan diariamente motociclistas, unidades de transporte público y vehículos particulares.

Retiro del poste

Al lugar llegó personal de la empresa Lima Expresa, que junto con dos grúas se encuentran realizando las labores de retiro del poste.

El objetivo es liberar al menos un carril que permita el paso de los vehículos, y posteriormente continuar con la remoción completa de la estructura.

También se hicieron presentes representantes de la Municipalidad de Lima, así como de la comuna del Rímac, con el propósito de evaluar los riesgos y tomar las acciones correspondientes.

Varios pasajeros de transporte público optaron por descender de las unidades y caminar hasta la altura del puente Acho, con el fin de continuar su trayecto a pie, debido a la paralización del tránsito.

Cabe señalar que hasta el momento no se han reportado personas heridas a causa del accidente.  

