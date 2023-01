Este es el panorama en el terminal terrestre de la avenida 28 de Julio, en La Victoria. | Fuente: RPP

Debido a los bloqueos de la carretera Panamericana Sur, como parte de las manifestaciones antigubernamentales convocadas desde ayer; se mantiene suspendida la venta de pasajes a destinos como Ica, Arequipa, Tacna, entre otros, en los terminales de Lima.

Un equipo de RPP Noticias llegó esta mañana al terminal terrestre de la avenida 28 de Julio, en La Victoria, donde muchos pasajeros se han quedado varados debido a esta suspensión.

Este es el caso de la señora Violeta, quien llegó a Lima para hacerse un chequeo médico, pero ahora no puede regresar a su natal Ica. “Iba a Ica, pero no hay pasajes. Me tendré que quedar con mi hija hasta que se normalice (la situación)” refirió.

Lamentablemente, no todas las personas varadas tienen dónde quedarse. Muchos tendrán que permanecer en el terminal a la espera de que se reanuden los viajes.

Colectivos informales

Otros, en su desesperación por regresar a su destino, están optando por tomar colectivos informales, que cobran hasta 120 soles por viajes con destino a Ica.

Cabe mencionar que los pasajes al norte del país, con destinos como Trujillo, Chiclayo o Piura, están saliendo con normalidad desde los terminales terrestres de la capital.



