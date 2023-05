Detector de Mentiras: ¿La ivermectina puede curar el dengue o combatir la epidemia en el Perú?

En una revista en línea de la provincia de Chanchamayo, región Junín, el doctor Gustavo Elera afirmó que la Ivermectina puede curar el dengue.

Además, en una radio regional, aseguró que con este medicamento se puede combatir esta epidemia en el Perú. "Ivermectiva versus dengue, es que los síntomas se cortan rápidamente. entonces la sensación de mejoría es 24 horas (...) voy a coordinarlo con un grupo de personas, de médicos, de amigos, llevar la ivermectina yo mismo y empezar. es un momento importante para demostrar la eficacia de este medicamento en una epidemia que ahorita tiene saturados los hospitales, entonces tú vas, le das su dosis dos veces por semana y se acabó", afirmó.

Que no te engañen, esto es mentira.

No hay ninguna evidencia científica de que la ivermectina funcione en personas que tienen dengue, ni siquiera si se usa de manera preventiva, confirmaron especialistas en epidemiología consultados por RPP Noticias.

Si bien se han realizado pruebas preclínicas en laboratorios para ver si este medicamento disminuye la replicación viral del dengue, los ensayos no superaron la etapa clínica. Es decir, cuando se han aplicado en seres humanos, no han demostrado que funcionen.

Que no te engañen, la ivermectina no cura el dengue y no ha demostrado tener efectos positivos cuando se aplica en las personas que lo sufren, pues no es un medicamento que haya demostrado ser eficaz contra esta enfermedad en ningún estudio científico.

Hasta el próximo Detector de Mentiras.

Entrevista realizada al doctor Gustavo Elera. | Fuente: Cashpairo