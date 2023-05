Detector de Mentiras | Congresista Edwin Martínez: "En el Perú no hay racismo"

El congresista de la bancada de Acción Popular, Edwin Martínez, se refirió al racismo en el Perú. En una entrevista dijo lo siguiente: "En el Perú no hay racismo, porque somos un mestizaje de diferentes sangres (...) yo no he visto muestras de racismo".

Que no te engañen. Esto es mentira.

En el Perú sí existe racismo. Aunque la respuesta parece obvia, revisemos la data: la última Encuesta Nacional sobre Discriminación Étnico y Racial, elaborada por el Ministerio de Cultura en 2018, señala que más de la mitad de los peruanos se ha sentido discriminado en algún momento de su vida. Entre las principales causas se encuentran el color de la piel, los rasgos faciales, costumbres culturales, entre otras.

Además, la discriminación es un delito que está tipificado en el artículo 323 del Código Penal y una de sus modalidades más frecuentes es, precisamente, el racismo.

De acuerdo con el Código Penal, la persona que comete este delito es sancionada con una pena no menor de dos, ni mayor a tres años. Es más, si quien realiza un acto de racismo es servidor público, la condena puede llegar hasta los 4 años, además de inhabilitarlo políticamente.

Edwin Martínez es congresista de la bancada de Acción Popular.

Que no te engañen, el racismo existe, es un delito, y está tipificado en el Código Penal peruano.

Hasta el próximo Detector de Mentiras.