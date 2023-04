El Agustino: denuncian que al menos 5 alumnas habrían sido dopadas al interior del colegio Andrés Avelino Cáceres

El Agustino: al menos 5 alumnas habrían sido dopadas al interior del colegio Andrés Avelino Cáceres | Fuente: Facebook

Madres de familia llegaron a la comisaría San Cayetano para denunciar que cinco menores habrían sido dopadas en el interior de la institución educativa Gran Mariscal Andrés Avelino Cáceres Dorregaray, ubicada en el distrito limeño El Agustino.

Según el testimonio de una de las hermanas de las afectadas, una de las menores había ido al colegio para un día habitual de clases; sin embargo, al promediar las 11 de la mañana, recibió la llamada de su madre para pedir que se acerque a la institución educativa.

Ella —exalumna del colegio Gran Mariscal Andrés Avelino Cáceres Dorregaray— corrió desesperada hasta la institución educativa y encontró a su hermana sentada en una silla con el cuerpo descompuesto y sin reaccionar ante la mirada de su madre, el director del colegio y profesores.



Piden presencial de autoridades

“Pido que se haga presente la Ugel porque este tema de la droga que consumen o venden adentro del colegio, y aparte de licor, no es de ahora. Yo soy una exalumna de ahí, he estudiado con mis hermanas ahí", declaró a RPP Noticias.

"Mi mamá fue primero porque la llamaron, pero no le habían dicho el por qué. Resulta que después de 20 minutos mi mamá me llamó diciendo que mi hermana no reacciona. He tenido que ir y mi hermana estaba tirada ahí. El director pedía tranquilidad junto a los profesores y después de media hora no venía la ambulancia. Junto a mi mamá, tuvimos que llevarla cargando para tomar taxi e ir al hospital Dos de Mayo", añadió.

Otras tres menores de edad afectadas también fueron llevadas al hospital Dos de Mayo, mientras que la quinta niña se encuentra en la comisaría San Cayetano, acompañada de su madre, para dar el testimonio sobre lo ocurrido en el colegio.