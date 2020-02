Hasta seis unidades del Cuerpo de Bomberos acudieron a atender la emergencia. | Fuente: RPP / Andrea Amésquita

Una fuga de gas medicinal de un camión cisterna causó alarma esta madrugada en la cuadra 3 de la avenida Juan Hoyle Palacios, en El Agustino.

Hasta seis unidades del Cuerpo de Bomberos acudieron a atender la emergencia, acordonaron la zona y evacuaron a los vecinos por precaución.

Los bomberos concluyeron en que el gas medicinal era inofensivo y la fuga no revertía peligro para los vecinos. Sin embargo, el hecho causó alarma en el vecindario.

“Me he dado el susto de mi vida. Mi esposo me dijo que salga, que no vaya esto a explotar como en Villa El Salvador”, comentó a RPP Noticias una vecina.

Los vecinos denunciaron que varios camiones cisterna utilizan la vía pública como estacionamiento, por lo que pidieron la intervención de las autoridades.