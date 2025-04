Exalcalde de Santa Anita fue víctima de robo a mano armada en El Agustino: delincuentes se llevaron camioneta

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

El asalto se produjo en el puente Las Lomas, en el distrito limeño de El Agustino. | Fuente: Difusión

El exalcalde de Santa Anita, José Luis Nole Palomino, fue víctima de un violento asalto a mano armada mientras transitaba por el puente Las Lomas, en el distrito limeño de El Agustino.

En diálogo con RPP, Nole Palomino contó que los delincuentes bajaron de un automóvil, lo obligaron a descender de su camioneta, lo golpearon con un arma de fuego en la nuca y le arrebataron todas sus pertenencias, incluida su camioneta.

“Tres bajan de un auto en la parte de adelante y me apuntan con la pistola. Los tres me bajan de la camioneta, me golpean, me rebuscan todo y se llevan la camioneta, haciendo un disparo al aire”, relató.

El exalcalde de Santa Anita también contó que logró tomar un taxi después del asalto y se dirigió a la Comisaría de Zárate; sin embargo, de ahí lo derivaron a la División de Prevención e Investigación de Robo de Vehículos (Diprove), donde realizó la denuncia correspondiente.

Solicita apoyo a la Municipalidad de Lima para identificar a los delincuentes

Asimismo, el exburgomaestre pidió a la Municipalidad de Lima que le faciliten el acceso a las autoridades de las cámaras de seguridad de la zona para identificar a las tres personas que lo golpearon y asaltaron.

Por su parte, Nole Palomino indicó que viene recabando cámaras de seguridad privadas para poder tener otro punto de vista y dar con el paradero de los delincuentes.

“He hecho la denuncia en la Diprove. [Ellos] han venido al sitio a ver las cámaras. Hay privadas y también hay [cámaras que] parece que son de Lima, […] pero eso ya [lo] tiene que ver la Diprove. De hecho, por mi lado, venía en el privado a ver si me dan también”, explicó.

Por otro lado, las autoridades ya iniciaron las investigaciones y están a la espera de más datos para poder recuperar el vehículo e identificar a los delincuentes.