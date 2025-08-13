Empezaron los exámenes de admisión en la UNI: más de cinco mil postulantes compiten por 1 510 vacantes

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Padres de familia acompañaron a sus hijos en la primera jornada de los exámenes de admisión de la UNI. | Fuente: RPP

Este miércoles, 13 de agosto, iniciaron los exámenes de admisión de la Universidad Nacional de Ingeniería (UNI). Son más de cinco mil postulantes que compiten por 1 510 vacantes.

Un equipo de RPP llegó hasta la casa de estudios y constató que cientos de jóvenes hicieron fila desde el amanecer en la Puerta 5, para poder ingresar a rendir la prueba.

Muchos postulantes llegaron acompañados de sus padres, quienes reconocieron estar nerviosos, pero confiados en las capacidades de sus hijos.

“Es la primera vez que va a postular. Estamos desde las cinco de la mañana. Para mí, es todo mi hijo. Ha dado todo el máximo y sé que va a cumplir lo que se propone. Le echo todas las ganas”, comentó una señora.

Otra madre contó que su hijo llegó desde Huancayo para rendir los exámenes de admisión. “Es su primera vez, pero está tranquilo, sin nervios”, refirió.



Los exámenes de admisión de la UNI

Los exámenes de admisión de la UNI se realizan en tres jornadas distintas. Este miércoles, se evaluará la aptitud académica y humanidades, mientras que el viernes, 15 de agosto, tendrá lugar el examen de matemática.

Finalmente, el domingo, 17 de agosto, se completarán las evaluaciones de física y química. Cabe indicar que un examen de aptitud vocacional, solo para arquitectura, se realizó el sábado, 9 de agosto.

En cuanto a las 32 carreras que ofrece la UNI en sus 11 facultades, Ingeniería Civil encabeza la lista con más cantidad de postulantes, con 607; seguida de Ingeniería de Sistemas (574), Arquitectura (423), según datos de la Dirección de Admisión (DIAD).

Cabe destacar que, en el proceso admisión 2025-2, se ofrece la nueva carrera profesional: Urbanismo, con el objetivo de planificar, ordenar y diseñar las ciudades y el territorio bajo la mirada del desarrollo sostenible.

