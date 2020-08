“En realidad, sorry a los serenazgos”: Hombre que lanzó calificativos racistas a serenos de Magdalena dice estar arrepentido

El infractor sostuvo que no tuvo intención de insultar a los serenos. | Fuente: Serenazgo de Magdalena del Mar

Arón José Cotrina Gómez, el hombre que agredió verbalmente a dos serenos de Magdalena del Mar que le pidieron que use mascarilla en la calle, respondió este sábado por los calificativos racistas que lanzó contra los trabajadores municipales.

“No me molesten, son unos serranos igualados”, se le escucha decir a Cotrina Gómez en la grabación que realizó uno de los serenos que le pedían que se coloque la mascarilla cuando paseaba a su mascota en el malecón Miguel Grau. Sin embargo, el hombre consideró que los miembros de la seguridad ciudadana no debían sentirse ofendidos, pues no tuvo intención de insultarlos.

“En realidad, sorry a los serenazgos. Yo entiendo que están haciendo su trabajo, les dan órdenes, entiendo, pero no quería faltarles el respeto y no creo que deben ofenderse porque todos somos cholos. Yo soy serrano y todos tenemos sangre indígena y española en nuestro cuerpos somos peruanos y debemos estar orgullosos de eso”, dijo a RPP Noticias.

Según explicó, la grabación mostrada por los serenos de Magdalena no muestra todo lo que ocurrió y dijo que tenía permiso de la Policía para pasear a su perro sin utilizar la mascarilla, pese a que este implemento es de uso obligatorio. Sostuvo, además, que fueron los trabajadores municipales quienes iniciaron la confrontación.

“El problema fue que ellos se alteraron y trataron de desquitar su ira conmigo. Entiendo que no estaba con la mascarilla y que debía ponérmela, pero puedo convulsionar (…) Me arrepiento de haberle dicho eso y que haya justo salido eso en la parte del video, porque no fueron así las acciones, creo que el serenazgo se enojó y fueron muy agresivos conmigo, Vino la policía me tiraron al piso me agredieron y todos en el parque vieron”, manifestó.

Cotrina Gómez dijo también haber sufrido cyber acoso desde que se divulgó el incidente y que, si bien él estuvo mal en insultar a los serenos, la gente no debió exponer sus datos en redes sociales. “Ahorita que me pongo a pensar como que se pasaron un poquito la gente para hacer eso y yo también me pasé por insultarlo, pero ya pasó normal”.

Tras el incidente en el malecón Miguel Grau, se fue intervenido a la comisaría de Magdalena, de donde salió horas después con una multa de 344 soles. En tanto, la municipalidad de ese distrito indicó que tomarían las acciones legales que correspondan en su contra.