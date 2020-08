El sujeto fue intervenido por la Policía y se le impuso una multa de 344 soles, además podría afrontar una denuncia por parte de la comuna de Magdalena. | Fuente: Municipalidad de Magdalena del Mar

Serenos del distrito de Magdalena del Mar fueron agredidos verbalmente y discriminados por un hombre que paseaba a su mascota por un parque de esa jurisdicción, sin usar la mascarilla obligatoria, exponiendo la vida de los vecinos a un contagio del nuevo coronavirus.

El incidente fue registrado en video por uno de los serenos en el malecón Miguel Grau, donde Arón José Cotrina Gómez se negó en reiteradas oportunidades a ponerse la mascarilla obligatoria, pese al pedido de los representantes de la autoridad municipal.

“No es obligatorio (usar mascarilla), yo sé mis derechos. Que me pongan multa, mi viejo la paga. No me voy a ir a mi casa porque mi perro está paseando, no me molesten. Son unos serranos igualados”, se le escucha gritar al individuo.

Cotrina Gómez continuó insultando a los serenos, quienes no tuvieron más opción que llamar a la Policía Nacional del Perú, quienes lo trasladaron hacia la comisaría de Magdalena del Mar. Allí continuó agrediendo verbalmente a los trabajadores municipales e incluso a los efectivos de la Policía.

El intervenido dijo que padecía una enfermedad que le impedía utilizar la mascarilla, aunque no mostró ninguna prueba al respecto, por lo que los efectivos policiales le impusieron una multa de 344 soles por no utilizar la mascarilla y lo dejaron en libertad.

Ante esta situación, la Municipalidad de Magdalena del Mar expresó su rechazo a los calificativos racistas proferidos por el intervenido y respaldó el trabajo de los serenos. Agregaron que la comuna está evaluando iniciar acciones legales a través de su Procuraduría Pública Municipal.

El pasado 3 de abril, el presidente Martín Vizcarra anunció que el uso de mascarillas sería obligatorio para todos los ciudadanos que necesiten salir por necesidades básicas a la calle, esta normativa no ha sido variada y continúa vigente, pues el país aún continúa en estado de emergencia por la COVID-19.