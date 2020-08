Los cortes de electricidad afectarán varios distritos de Lima y Callao. | Fuente: Andina

La empresa Enel informó que este viernes, 14 de agosto, continúa el corte de luz en varios distritos de Lima y Callao, suspensión que se prolongará hasta el domingo, 16 de agosto.

En un comunicado, la compañía eléctrica informó que la suspensión obedece a obras de mantenimiento preventivo a las redes eléctricas “para mejorar la calidad del servicio”.

“Los cortes programados se ejecutan según normativa, en zonas específicas y nos permiten evitar riesgos y asegurar la continuidad del suministro”, detalló Enel.

Cabe mencionar que el corte del servicio eléctrico no afectará la totalidad de estas jurisdicciones, limitándose a zonas específicas y por determinados horarios.

Viernes 14 de agosto

-San Juan de Lurigancho (08:30– 18:00)

Av Cantogrande cdra 1-2-3/28-29-30, Mz A-J-M, Jr Los Olmos cdra 1-2, Mz N-O, Av Canto Bello Mz 42, Psj Los Naranjos cdra 1, Mz A-H, Ca Los Robles cdra 1, Mz I-J, Asoc viv Josue Mz M

-Puente Piedra (10:00 – 15:00)

Ahm Los rosales Ampliacion I-14 Mz A-B, Ca 89 Pj P.I.M Panamericana Norte Los Rosales MZ I14

-Santa María (07:30 a 08:30 y de 17:00 a 18:00)

Av. Panamericana Norte cuadra 14 y 15; Pasaje Amado Rodriguez, Pasaje Fatima; ubicados en el distrito de Santa María.

-Santa María (08:30 - 17:00)

Urb. Lever Pacocha Mz F y K; Urb. Lever Pacocha II Etapa cuadra C E F G P, Pasaje San Martín; Pasaje Lever Pacocha, Pasaje Los Angeles cuadra 1, Pasaje Los Cisnes cuadra 1 y 2, Calle Los Angeles en el distrito de Santa María.

Sábado 15 de agosto

-Carabayllo 08:00 - 19:00)

Agrup Fam Los Palmares de Lomas de Carabayllo Mz A-B-E-F, Urb Santa Maria IV etp Mz E14-E15-E17-F21-F20-F22-F23-F26-F27-F29-F30-F32, Urb Santa Maria V etp Mz A7-A8-A9, Agrup Fam El Paraiso de Lomas de Carabayllo Mz A-B, Asoc Pobladores El Bosque de Carabayllo Mz A-D-E-F-H-I-J-K, Asoc de Pob Primavera del Chaparral Mz A-B-C-D, Ahm Las Casuarinas de San

Pedro Mz C-E, Asoc de Pob Las Magnolias del Bosque Mz A, Asoc Doña Marba El Bosque Mz E-K, Ampl Las Casuarinas de San Pedro de Carabayllo Mz B-C-D prima

-Carabayllo (08:00 - 19:00)

Urb Santa Maria Iv etp Mz E15-E16-E17-E22

-Pueblo Libre (10:30– 15:30)

Jr San Jose cdra 3-4, Jr Paseo Libertad cdra 2, Domingo Nieto cdra 3-4, Cabo Gutarra cdra 6, Av De La Marina cdra 4, Ca Lino Alarco cdra 1, Ca Manuel Estacio cdra 1, Tarapaca cdra 9, Ca Marcos Dongo cdra 2, Ca David Matto cdra 1

-San Juan de Lurigancho (14:30 - 17:30)

Asoc Los Huertos de Canto Grande Mz A-B-C-D-E, Agrup Fam Manos de Dios Mz H1-F1-G1

Domingo 16 de agosto

-Puente Piedra (00:00– 06:00)

Asoc de viv. Las Rosas Virgen del Carmen Mz A-B, Asoc de viv. Los Cedros del Norte Mz C-B-A, Ca Cruz de Mayo Mz A, Ex fundo tambo inga Mz A, Ca Cruz de Motupe Mz B, A, F tda 12-16-18-14, ,Asoc viv. Virgen La Merced Mz C-A-B, Asoc viv. Paraíso del Norte Mz A-F-D-B-C-G, Ca Las turquezas Mz E, Asoc viv Paraiso del norte II Mz C-B-E-F, Asoc viv Paraíso del norte III Mz B, Asoc Esmeralda del norte Mz G-A-C-B, Asoc viv Los girasoles Mz A-B, Coop viv ex coop gallinazos Mz A-A1, Ca los artesanos Mz U, Asoc prop Casa huerta los rosales de Gallinazo Mz D-A-C, Asoc prop villa margaritas Mz D-C-B-K, Ca rosales Mz C, Ca 18 Mz P, Asoc los claveles Mz A-B, Psj Las flores Mz C, Asoc viv los molinos del norte Mz A, Asoc prop viv Las fresas Mz T-U-R, Asoc 1ro de Mayo Mz C-D, Ca Amapola Mz A-B, Ca C cdra 2, Asoc viv los manantiales de puente piedra Mz B-A, Asoc de prop de terrenos las hortalizas Mz A-D, Asoc viv las perlas de puente piedra Mz A, Av los Agricultores cdra 8, Mz B, Asoc la roma baja Mz N-G4, Asoc los huertos de puente piedra Mz B, Asoc de viv las hortalizas Mz B-D-A, Prog viv Chavin de huantar Mz A-D-B, Asoc viv la merced Mz A, Asoc de viv las Dalias Mz A1-B, Asoc de viv Casa huerta las fresas Mz V-X-B-H-J-S-R-Q, Ca 3 este Mz Y , Asoc progreso la fortaleza etp I Mz C, Asoc de viv las 3 regiones Mz L-K-, proviv la arboleda de carabayllo Mz D-F-G-C-E, Asoc de prop de viv los portales I etp Mz A-D-C-E, Urb sol de carabayllo Mz A11-C-C6-C8-A12-A5-A14-C1-A16-B3, Proviv el nazareno Mz A-B, Proviv Maria reyna Mz I, Asoc de viv villa ricardina parcela 27 Mz A-B, Asoc amp nuevo San juan Mz B, Proviv los frutales Mz BC-A, Asoc viv de prop la fortaleza etp II Mz A-B, Asoc de prop de proviv los Alamos 27 de puente piedra Mz B-D-E-A, Proviv res santa teresa Mz E-G-H-F-C-J-I, Otros los gallinazos U.C 10299-10298 pst 88-89-90-11-62-30-31-36-33-111-112-113-114-115- 134-140-39-42-40-129-130-131-132-44-43-45-46-50-52-68-69-70-60-120-8-41-34-47-48-29-37-51-19, Asoc de viv San francisco V Mz B-C, Av. Santa Josefina Km.30

-Puente Piedra (00:00– 06:00)

Urb Rosa Luz mzs A-B-C-D-E-F-G-H-I-J-K-L-M-N-R-S, Urb Los Pinos de Puente Piedra mzs mzs I-J-K, Asoc Fdo Quiñonez mzs C1, Av Rosa Luz Cdra 2, AH Virgen de las Mercedes mzs B, Agrup Fam Cerro Soledad mzs B, Asoc Viv Los Jasmines de Pte Piedra mzs C, AH San Luis de La Soledad mzs A-B-C.

-Callao (08:00– 17:00)

Av. Bocanegra cdra 1-4, Av. Elmer Faucett cdra 34 (Fundo Bocanegra Alta)Jr. Ramón Zavala cdra 1